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"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины - 26.04.2024, ПРАЙМ
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"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины
"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев "несет бремя" ради всего Запада, рассердили пользователей социальной сети Х. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:52+0300
2024-04-26T12:17+0300
политика
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев "несет бремя" ради всего Запада, рассердили пользователей социальной сети Х."Европа не поддерживает этот прокси-конфликт, подогреваемый США. Ты нас продала", —написал пользователь с ником Eleos69.Некоторые комментаторы назвали Украину участником конфликта в интересах НАТО и США, а Россию - другом большинства европейцев.Ранее глава ЕК заявила, что Украина дополнительно получит 1,5 миллиарда евро в рамках уже согласованного пакета помощи в 50 миллиардов евро. Фон дер Ляйен также отметила, что благодаря правильной политике и стойкости Европы удалось избежать драматических экономических и социальных кризисов, несмотря на две кризисные ситуации последних лет: пандемию COVID-19 и энергетический кризис, спровоцированный Россией.
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ес, урсула фон дер ляйен, украина, новости
Политика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, Новости
11:52 26.04.2024 (обновлено: 12:17 26.04.2024)
 
"Ты нас продала": в Сети обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины

Пользователи соцсети Х обрушились на фон дер Ляйен из-за Украины

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Киев "несет бремя" ради всего Запада, рассердили пользователей социальной сети Х.
"Европа не поддерживает этот прокси-конфликт, подогреваемый США. Ты нас продала", —написал пользователь с ником Eleos69.
Некоторые комментаторы назвали Украину участником конфликта в интересах НАТО и США, а Россию - другом большинства европейцев.
Ранее глава ЕК заявила, что Украина дополнительно получит 1,5 миллиарда евро в рамках уже согласованного пакета помощи в 50 миллиардов евро.
Фон дер Ляйен также отметила, что благодаря правильной политике и стойкости Европы удалось избежать драматических экономических и социальных кризисов, несмотря на две кризисные ситуации последних лет: пандемию COVID-19 и энергетический кризис, спровоцированный Россией.
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