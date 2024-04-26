https://1prime.ru/20240426/uzhestochenie-847739036.html

ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал

ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал

ЦБ РФ допускает ужесточение количественных ограничений по потребительским кредитам на третий квартал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:22+0300

2024-04-26T15:22+0300

2024-04-26T15:40+0300

банк россии

количественное ужесточение

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает ужесточение количественных ограничений по потребительским кредитам на третий квартал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В потребкредитах нас беспокоят риски, а не сами темпы роста. Макропруденциальные меры и ужесточение надбавок, которое сегодня произошло, и возможное изменение макропруденциальных лимитов, мы решение будем действительно принимать в мае, возможно, ужесточим", - сказала она, выступая на пресс-конференции.

https://1prime.ru/20240426/stavka-847738691.html

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количественное ужесточение