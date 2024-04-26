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ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал - 26.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал
ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал
ЦБ РФ допускает ужесточение количественных ограничений по потребительским кредитам на третий квартал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:22+0300
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банк россии
количественное ужесточение
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает ужесточение количественных ограничений по потребительским кредитам на третий квартал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В потребкредитах нас беспокоят риски, а не сами темпы роста. Макропруденциальные меры и ужесточение надбавок, которое сегодня произошло, и возможное изменение макропруденциальных лимитов, мы решение будем действительно принимать в мае, возможно, ужесточим", - сказала она, выступая на пресс-конференции.
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количественное ужесточение
Банк России, количественное ужесточение
15:22 26.04.2024 (обновлено: 15:40 26.04.2024)
 
ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал

ЦБ допустил ужесточение ограничений по потребкредитам на третий квартал

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает ужесточение количественных ограничений по потребительским кредитам на третий квартал, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В потребкредитах нас беспокоят риски, а не сами темпы роста. Макропруденциальные меры и ужесточение надбавок, которое сегодня произошло, и возможное изменение макропруденциальных лимитов, мы решение будем действительно принимать в мае, возможно, ужесточим", - сказала она, выступая на пресс-конференции.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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Банк Россииколичественное ужесточение
 
 
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