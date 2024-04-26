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Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность
Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность
Возможная конфискация замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:49+0300
2024-04-26T16:06+0300
банк россии
замороженные российские активы
финансовая стабильность
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Возможная конфискация замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, как ЦБ оценивает влияние этого на финансовую стабильность России возможной конфискации российских активов Соединенными Штатами.
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замороженные российские активы, финансовая стабильность, эльвира набиуллина, россия
Банк России, замороженные российские активы, финансовая стабильность, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ
15:49 26.04.2024 (обновлено: 16:06 26.04.2024)
 
Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность

Набиуллина: изъятие замороженных активов никак не повлияет на финстабильность

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Возможная конфискация замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, как ЦБ оценивает влияние этого на финансовую стабильность России возможной конфискации российских активов Соединенными Штатами.
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Банк Россиизамороженные российские активыфинансовая стабильностьЭльвира НабиуллинаРОССИЯ
 
 
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