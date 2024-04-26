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Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность

Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность - 26.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина оценила влияние изъятия замороженных активов на финстабильность

Возможная конфискация замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:49+0300

2024-04-26T15:49+0300

2024-04-26T16:06+0300

банк россии

замороженные российские активы

финансовая стабильность

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Возможная конфискация замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается возможной конфискации наших золотовалютных резервов: это не окажет никакого влияния на нашу финансовую стабильность. Потому что у нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, как ЦБ оценивает влияние этого на финансовую стабильность России возможной конфискации российских активов Соединенными Штатами.

https://1prime.ru/20240426/obmen-847738166.html

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замороженные российские активы, финансовая стабильность, эльвира набиуллина, россия