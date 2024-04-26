https://1prime.ru/20240426/volzhskiy-847720537.html

В Волгоградской области задержали готовивших теракты членов ячейки NS/WP*

В Волгоградской области задержали готовивших теракты членов ячейки NS/WP* - 26.04.2024, ПРАЙМ

В Волгоградской области задержали готовивших теракты членов ячейки NS/WP*

В Волгоградской области произведено задержание двух членов ячейки запрещенной в РФ проукраинской NS/WP*, которые готовили теракты в отделе полиции, военкомате,... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:58+0300

2024-04-26T09:58+0300

2024-04-26T10:50+0300

происшествия

волгоградская область

фсб

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ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В Волгоградской области произведено задержание двух членов ячейки запрещенной в РФ проукраинской NS/WP*, которые готовили теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общественного питания. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России. Отмечается, что Следственный комитет и МВД сформировали неопровержимые доказательства, что два жителя города Волжский, участвующие в деятельности запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power* ("NS/WP*"), готовили резонансный теракт.Согласно данным ФСБ, с марта по ноябрь прошлого года по указанию кураторов с Украины они повредили 16 машин с символикой поддержки СВО, а также авто, принадлежавших выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии. Отмечается, что в рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемые задержаны. Также сообщается, что при обысках по местам проживания задержанных были изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи и коммуникации. ЦОС ФСБ сообщил, что при допросе задержанные дали признательные показания, что, "разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции но изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей". По данным СУСК РФ по Волгоградской области, задержанным по 17 лет.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240424/krokus-847639530.html

волгоградская область

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волгоградская область, фсб