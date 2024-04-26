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"Мангалы" на танках. Русские придумали неожиданную защиту от дронов
"Мангалы" на танках. Русские придумали неожиданную защиту от дронов - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Мангалы" на танках. Русские придумали неожиданную защиту от дронов
Вооруженые силы России придумали эффективные средства защиты от дронов, их в шутку называют "мангалами", сообщает польское издание Interia. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:28+0300
2024-04-26T13:28+0300
2024-04-26T13:28+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Вооруженые силы России придумали эффективные средства защиты от дронов, их в шутку называют "мангалами", сообщает польское издание Interia.Подчеркивается, что российские военные придумывают все более эффективные способы борьбы с беспилотниками."Командир взвода дронов FPV 109 признал, что пресловутые "мангалы" на танках, несмотря на их нелепый внешний вид, очень хорошо справляются со своей задачей и препятствуют успешному поражению тяжелой техники", - отмечает издание.По словам украинского военного, которые приводит Interia, ВСУ не способны уничтожить оснащенный таким устройством танк.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, танки, дроны
Вооружения, РОССИЯ, Танки, дроны
"Мангалы" на танках. Русские придумали неожиданную защиту от дронов
Interia: русские придумали приспособление для защиты танков от дронов
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Вооруженые силы России придумали эффективные средства защиты от дронов, их в шутку называют "мангалами", сообщает польское издание Interia
.
Подчеркивается, что российские военные придумывают все более эффективные способы борьбы с беспилотниками.
"Командир взвода дронов FPV 109 признал, что пресловутые "мангалы" на танках, несмотря на их нелепый внешний вид, очень хорошо справляются со своей задачей и препятствуют успешному поражению тяжелой техники", - отмечает издание.
По словам украинского военного, которые приводит Interia, ВСУ не способны уничтожить оснащенный таким устройством танк.
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