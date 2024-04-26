Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240426/vosstanovlenie-847730605.html
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай - 26.04.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
Минэнерго РФ не исключает возможности восстановления объемов экспорта электроэнергии из России в Китай в текущем году, более точное понимание ситуации будет... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:05+0300
2024-04-26T13:05+0300
энергетика
минэнерго рф
экспорт электроэнергии
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/45/834864528_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_07f98c79e79bc02bbd87b64f2b30f218.jpg
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает возможности восстановления объемов экспорта электроэнергии из России в Китай в текущем году, более точное понимание ситуации будет осенью, заявил глава министерства Николай Шульгинов журналистам в кулуарах совещания по итогам отопительного периода 2023-2024 годов. "На сегодняшний день нет аргументов по поводу возобновления... Но мы посмотрим, на Дальнем Востоке у нас обычно паводок более мощный традиционно в августе-сентябре, большие дожди идут. Посмотрим, что это нам даст по части накопления гидроресурсов, и вернемся к этому вопросу, возможно, на какой-то период будет восстановление", - сказал он, комментируя возможное возобновление поставок экспорта российской электроэнергии в Китай по линии 500 кВт.Шульгинов также отметил, что Минэнерго рассчитывает, что конкурсы на строительство новой генерации на Юге РФ и в Сибири пройдут в июне."Параметры и технические требования нужно обсудить на правкомиссии. По конкурсу в Сибири - я думаю в июне - конец июня. По Югу - то же самое... Мы сейчас ускоряем этот процесс. Время идет, и обсуждать долго не стоит. Параметры мы уже понимаем", - сказал он по итогам всероссийского совещания по прохождению осенне-зимнего периода.
https://1prime.ru/20240426/elektroenergiya-847719945.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/45/834864528_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_2fb9c06ad054a6b9969612ebfee94985.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минэнерго рф, экспорт электроэнергии
Энергетика, Минэнерго РФ, экспорт электроэнергии
13:05 26.04.2024
 
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай

Минэнерго не исключает восстановления экспорта электроэнергии в КНР в 2024 году

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает возможности восстановления объемов экспорта электроэнергии из России в Китай в текущем году, более точное понимание ситуации будет осенью, заявил глава министерства Николай Шульгинов журналистам в кулуарах совещания по итогам отопительного периода 2023-2024 годов.
"На сегодняшний день нет аргументов по поводу возобновления... Но мы посмотрим, на Дальнем Востоке у нас обычно паводок более мощный традиционно в августе-сентябре, большие дожди идут. Посмотрим, что это нам даст по части накопления гидроресурсов, и вернемся к этому вопросу, возможно, на какой-то период будет восстановление", - сказал он, комментируя возможное возобновление поставок экспорта российской электроэнергии в Китай по линии 500 кВт.
Шульгинов также отметил, что Минэнерго рассчитывает, что конкурсы на строительство новой генерации на Юге РФ и в Сибири пройдут в июне.
"Параметры и технические требования нужно обсудить на правкомиссии. По конкурсу в Сибири - я думаю в июне - конец июня. По Югу - то же самое... Мы сейчас ускоряем этот процесс. Время идет, и обсуждать долго не стоит. Параметры мы уже понимаем", - сказал он по итогам всероссийского совещания по прохождению осенне-зимнего периода.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
В России выросло потребление электроэнергии
09:40
 
ЭнергетикаМинэнерго РФэкспорт электроэнергии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала