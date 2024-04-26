https://1prime.ru/20240426/vosstanovlenie-847730605.html
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай - 26.04.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
Минэнерго РФ не исключает возможности восстановления объемов экспорта электроэнергии из России в Китай в текущем году, более точное понимание ситуации будет... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:05+0300
2024-04-26T13:05+0300
2024-04-26T13:05+0300
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает возможности восстановления объемов экспорта электроэнергии из России в Китай в текущем году, более точное понимание ситуации будет осенью, заявил глава министерства Николай Шульгинов журналистам в кулуарах совещания по итогам отопительного периода 2023-2024 годов. "На сегодняшний день нет аргументов по поводу возобновления... Но мы посмотрим, на Дальнем Востоке у нас обычно паводок более мощный традиционно в августе-сентябре, большие дожди идут. Посмотрим, что это нам даст по части накопления гидроресурсов, и вернемся к этому вопросу, возможно, на какой-то период будет восстановление", - сказал он, комментируя возможное возобновление поставок экспорта российской электроэнергии в Китай по линии 500 кВт.Шульгинов также отметил, что Минэнерго рассчитывает, что конкурсы на строительство новой генерации на Юге РФ и в Сибири пройдут в июне."Параметры и технические требования нужно обсудить на правкомиссии. По конкурсу в Сибири - я думаю в июне - конец июня. По Югу - то же самое... Мы сейчас ускоряем этот процесс. Время идет, и обсуждать долго не стоит. Параметры мы уже понимаем", - сказал он по итогам всероссийского совещания по прохождению осенне-зимнего периода.
https://1prime.ru/20240426/elektroenergiya-847719945.html
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минэнерго рф, экспорт электроэнергии
Энергетика, Минэнерго РФ, экспорт электроэнергии
В Минэнерго ожидают восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
Минэнерго не исключает восстановления экспорта электроэнергии в КНР в 2024 году
МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает возможности восстановления объемов экспорта электроэнергии из России в Китай в текущем году, более точное понимание ситуации будет осенью, заявил глава министерства Николай Шульгинов журналистам в кулуарах совещания по итогам отопительного периода 2023-2024 годов.
"На сегодняшний день нет аргументов по поводу возобновления... Но мы посмотрим, на Дальнем Востоке у нас обычно паводок более мощный традиционно в августе-сентябре, большие дожди идут. Посмотрим, что это нам даст по части накопления гидроресурсов, и вернемся к этому вопросу, возможно, на какой-то период будет восстановление", - сказал он, комментируя возможное возобновление поставок экспорта российской электроэнергии в Китай по линии 500 кВт.
Шульгинов также отметил, что Минэнерго рассчитывает, что конкурсы на строительство новой генерации на Юге РФ и в Сибири пройдут в июне.
"Параметры и технические требования нужно обсудить на правкомиссии. По конкурсу в Сибири - я думаю в июне - конец июня. По Югу - то же самое... Мы сейчас ускоряем этот процесс. Время идет, и обсуждать долго не стоит. Параметры мы уже понимаем", - сказал он по итогам всероссийского совещания по прохождению осенне-зимнего периода.
В России выросло потребление электроэнергии