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Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут
Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут - 26.04.2024, ПРАЙМ
Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут
Ответственные за теракты "Северных потоках" понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T18:05+0300
2024-04-26T18:14+0300
северные потоки
василий небензя
сб оон
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ООН, 26 апр – ПРАЙМ. Ответственные за теракты "Северных потоках" понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя."Хочу заверить вас, что как бы виновные не старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", — отметил он. Он указал, что Россия недавно в очередной раз предложила СБ ООН принять заявление председателя Совбеза по теме теракта на "Северном потоке", однако страны Запада в Совете саботировали работу над ним.Газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.Ранее Россия также представляла в СБ ООН проект резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока". Однако Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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северные потоки, василий небензя, сб оон
СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, Василий Небензя, СБ ООН
18:05 26.04.2024 (обновлено: 18:14 26.04.2024)
 
Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут

Небензя заявил, что виновные в терактах на "Северных потоках" не уйдут от ответа

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ООН, 26 апр – ПРАЙМ. Ответственные за теракты "Северных потоках" понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Хочу заверить вас, что как бы виновные не старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", — отметил он.
Он указал, что Россия недавно в очередной раз предложила СБ ООН принять заявление председателя Совбеза по теме теракта на "Северном потоке", однако страны Запада в Совете саботировали работу над ним.
Газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Ранее Россия также представляла в СБ ООН проект резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока". Однако Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИВасилий НебензяСБ ООН
 
 
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