https://1prime.ru/20240426/vozmezdie-847749303.html

Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут

Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут - 26.04.2024, ПРАЙМ

Небензя: виновные в терактах на "Севпотоках" от ответа не уйдут

Ответственные за теракты "Северных потоках" понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T18:05+0300

2024-04-26T18:05+0300

2024-04-26T18:14+0300

северные потоки

василий небензя

сб оон

https://cdnn.1prime.ru/img/82137/81/821378180_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_43eaab6a46672626b5d700d085aab332.jpg

ООН, 26 апр – ПРАЙМ. Ответственные за теракты "Северных потоках" понесут наказание, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя."Хочу заверить вас, что как бы виновные не старались, от ответа они не уйдут. Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", — отметил он. Он указал, что Россия недавно в очередной раз предложила СБ ООН принять заявление председателя Совбеза по теме теракта на "Северном потоке", однако страны Запада в Совете саботировали работу над ним.Газеты Washington Post и Spiegel писали, что бывший полковник ВСУ Роман Червинский признан координатором взрывов на "Северных потоках". Согласно материалу Washington Post, приказы Червинскому поступали от украинских чиновников, которые докладывали о своих действиях экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.Ранее Россия также представляла в СБ ООН проект резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока". Однако Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847579720.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северные потоки, василий небензя, сб оон