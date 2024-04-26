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ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года

ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года

Банк России повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с прежней оценки 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:39+0300

2024-04-26T13:39+0300

2024-04-26T13:46+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с прежней оценки 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. При этом ЦБ РФ сохранил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах - на 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, добавил регулятор."Оперативные индикаторы указывают на то, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса", - сообщил ЦБ РФ.Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, третий раз подряд.

https://1prime.ru/20240425/ekonomika-847699387.html

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россия, ввп