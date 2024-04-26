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В Минфине выступили за продление обязательной продажи валютной выручки - 26.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240426/vyruchka-847740551.html
В Минфине выступили за продление обязательной продажи валютной выручки
В Минфине выступили за продление обязательной продажи валютной выручки - 26.04.2024, ПРАЙМ
В Минфине выступили за продление обязательной продажи валютной выручки
Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщил заместитель министра... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:44+0300
2024-04-26T15:49+0300
экономика
минфин
валютная выручка
указ президента рф
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Я могу лишь подтвердить, что Минфин по-прежнему считает, что продление указа необходимо", - сказал он в интервью телеканалу РБК, комментируя позицию ведомства в отношении продления указа об обязательной продаже валютной выручки. "Но решение сейчас в администрации президента... Мы так же, как и вы, ждем этого решения", - добавил он. "Мы считаем, что тут есть несколько позитивных аспектов. Во-первых, у государства есть больше информации, больше контроля с точки зрения механизмов продажи валютной выручки - это один из ключевых элементов данной конструкции. А второе, мы все-таки тоже считаем, что есть определенное влияние на сглаживание волатильности курса", - пояснил он. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса оказали повышение ключевой ставки и в целом ужесточение кредитно-денежной политики.
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минфин, валютная выручка, указ президента рф
Экономика, Минфин, валютная выручка, Указ президента РФ
15:44 26.04.2024 (обновлено: 15:49 26.04.2024)
 
В Минфине выступили за продление обязательной продажи валютной выручки

Чебесков: Минфин выступает за продление обязательной продажи валютной выручки

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
"Я могу лишь подтвердить, что Минфин по-прежнему считает, что продление указа необходимо", - сказал он в интервью телеканалу РБК, комментируя позицию ведомства в отношении продления указа об обязательной продаже валютной выручки.
"Но решение сейчас в администрации президента... Мы так же, как и вы, ждем этого решения", - добавил он.
"Мы считаем, что тут есть несколько позитивных аспектов. Во-первых, у государства есть больше информации, больше контроля с точки зрения механизмов продажи валютной выручки - это один из ключевых элементов данной конструкции. А второе, мы все-таки тоже считаем, что есть определенное влияние на сглаживание волатильности курса", - пояснил он.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля.
При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. По ее мнению, этот инструмент значимо уступает другим мерам, а основные эффекты на стабилизацию курса оказали повышение ключевой ставки и в целом ужесточение кредитно-денежной политики.
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