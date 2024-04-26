https://1prime.ru/20240426/vyruchka-847742780.html
Набиуллина высказалась о возможном продлении продажи валютной выручки
Набиуллина высказалась о возможном продлении продажи валютной выручки - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина высказалась о возможном продлении продажи валютной выручки
Важность для рынка обязательной продажи валютной выручки, по мнению ЦБ РФ, второстепенная, она имеет скорее психологический эффект; регулятор рассчитывает, что... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:13+0300
2024-04-26T16:13+0300
2024-04-26T16:53+0300
банк россии
эльвира набиуллина
валютная выручка
экспортеры
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Важность для рынка обязательной продажи валютной выручки, по мнению ЦБ РФ, второстепенная, она имеет скорее психологический эффект; регулятор рассчитывает, что в случае продления указа о продаже валютной выручки требования к экспортерам будут ослабевать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается обязательной продажи валютной выручи, мы считаем, что важность этой меры для рынка второстепенна, скорее, она имеет психологическое значение для участников, для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы и дальше... Мы знаем мнение правительства за продление продажи валютной выручки, но если это решение будет принято, то мы рассчитываем, что сама жесткость требований будет постепенно ослабевать и придет больше понимания, что здесь работают именно рыночные факторы", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков ранее в пятницу сообщил, что Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
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эльвира набиуллина, валютная выручка, экспортеры
Банк России, Эльвира Набиуллина, валютная выручка, экспортеры
Набиуллина высказалась о возможном продлении продажи валютной выручки
Набиуллина: важность для рынка обязательной продажи валютной выручки второстепенная
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Важность для рынка обязательной продажи валютной выручки, по мнению ЦБ РФ, второстепенная, она имеет скорее психологический эффект; регулятор рассчитывает, что в случае продления указа о продаже валютной выручки требования к экспортерам будут ослабевать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается обязательной продажи валютной выручи, мы считаем, что важность этой меры для рынка второстепенна, скорее, она имеет психологическое значение для участников, для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы и дальше... Мы знаем мнение правительства за продление продажи валютной выручки, но если это решение будет принято, то мы рассчитываем, что сама жесткость требований будет постепенно ослабевать и придет больше понимания, что здесь работают именно рыночные факторы", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков ранее в пятницу сообщил, что Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
В Минфине выступили за продление обязательной продажи валютной выручки