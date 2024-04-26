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Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 42 процента

Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 42 процента - 26.04.2024, ПРАЙМ

Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" вырос на 42 процента

Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" в первом квартале 2024 года увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:11+0300

2024-04-26T12:11+0300

2024-04-26T12:11+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" в первом квартале 2024 года увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 199 миллиардов рублей, следует из отчета компании. При этом рост ускорялся в течение квартала и в марте составил 50% по сравнению с прошлым годом. Сегмент электронной коммерции включает торговую платформу "Яндекс Маркет", сервис "Яндекс Лавка", а также сервисы "Яндекс Еда" и "Деливери". В свою очередь товарооборот сегмента O2O за этот период вырос на 65% и достиг 60,2 миллиарда рублей. Отмечается, что наиболее значимый вклад внесли сервис доставки средней и последней мили "Яндекс Доставка", а также "Заправки" - сервис для оплаты топлива на АЗС из приложения. В целом этот сегмент включает "Яндекс Доставку", сервис для оплаты топлива на АЗС "Яндекс Заправки", а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

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