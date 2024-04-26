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Yandex N.V. обновит команду топ-менеджеров в ближайшие месяцы

Yandex N.V. обновит команду топ-менеджеров в ближайшие месяцы - 26.04.2024, ПРАЙМ

Yandex N.V. обновит команду топ-менеджеров в ближайшие месяцы

Нидерландская Yandex N.V. планирует обновить команду топ-менеджеров в ближайшие месяцы, а также назначить дополнительных членов совета директоров, следует из... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T16:37+0300

2024-04-26T16:37+0300

2024-04-26T16:37+0300

yandex n.v

бизнес

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Нидерландская Yandex N.V. планирует обновить команду топ-менеджеров в ближайшие месяцы, а также назначить дополнительных членов совета директоров, следует из отчета компании. "Мы продолжаем подготовку к будущему сохраненной группы. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы мы представим обновленную информацию о новой команде высшего руководства и их стратегии в отношении сохраненного бизнеса, а также назначим дополнительных членов совета директоров в надлежащее время", - говорится в сообщении. Компания отметила, что также планирует ввести новый бренд и с согласия акционеров изменить юридическое название. Как и сообщалось ранее, бренд "Яндекс" перейдет к головной компании МКПАО "Яндекс". Поправка к уставу, который был одобрен акционерами в марте, вступит в силу после первого этапа сделки. Эта поправка, в частности, устранит "золотую акцию", которой в настоящее время владеет "Фонд общественных интересов", а также связанные с этим права фонда на назначение двух членов правления. Александр Волошин, Алексей Яковицкий, Александр Молдован и Андрей Бетин покинут совет директоров. В свою очередь три других члена совета директоров - Джон Бойнтон, Чарльз Райан и Рохье Рийниа - останутся. Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Владельцем новой головной компании МКПАО "Яндекс" будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями и акционерами Yandex N.V. В конце марта "Яндекс" сообщил, что срок закрытия первого этапа сделки продлен до 30 апреля. Второй этап состоится через семь недель после первого, после чего Yandex N.V. уйдет с Мосбиржи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

yandex n.v, бизнес