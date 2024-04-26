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Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта - 26.04.2024, ПРАЙМ
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта
Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:22+0300
2024-04-26T17:22+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 15,3 копейки, до 12,499 рубля, доллара - на 69 копеек, до 91,25 рубля, евро - на 92 копейки, до 97,74 рубля.
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юань, курсы валют, рубль
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта
Юань на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 15,3 копейки, до 12,499 рубля, доллара - на 69 копеек, до 91,25 рубля, евро - на 92 копейки, до 97,74 рубля.