Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240426/yuan-847747085.html
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта - 26.04.2024, ПРАЙМ
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта
Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:22+0300
2024-04-26T17:31+0300
юань
курсы валют
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 15,3 копейки, до 12,499 рубля, доллара - на 69 копеек, до 91,25 рубля, евро - на 92 копейки, до 97,74 рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_fcd802e59b469c08c4d4e4362312acbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, курсы валют, рубль
юань, Курсы валют, рубль
17:22 26.04.2024 (обновлено: 17:31 26.04.2024)
 
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта

Юань на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта

© fotolia.com / dacasdo% Юань
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© fotolia.com / dacasdo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 6 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.24 мск падает на 15,3 копейки, до 12,499 рубля, доллара - на 69 копеек, до 91,25 рубля, евро - на 92 копейки, до 97,74 рубля.
 
юаньКурсы валютрубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала