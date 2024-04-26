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Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики

Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики - 26.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики

Мировая экономика растет высокими темпами, хотя появились признаки ее замедления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:29+0300

2024-04-26T15:29+0300

2024-04-26T15:31+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мировая экономика растет высокими темпами, хотя появились признаки ее замедления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Мировая экономика продолжает расти высокими темпами, хотя и появились признаки замедления. В среднем цены на товары российского экспорта с начала года увеличились. Ограничивающим фактором для внешней торговли остается усиление санкционного давления, угроза вторичных санкций", - сказала глава ЦБ. При этом она допустила, что необходимость подстройки к этому логистических и платежных цепочек отчасти стала причиной более быстрого снижения импорта в первом квартале. "Экспорт сложился лучше ожиданий за счет расширения физических объемов ненефтегазового экспорта, а также благодаря росту цен на нефть", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240426/ekonomika-847738679.html

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эльвира набиуллина