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Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики
Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики
Мировая экономика растет высокими темпами, хотя появились признаки ее замедления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:29+0300
2024-04-26T15:31+0300
банк россии
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мировая экономика растет высокими темпами, хотя появились признаки ее замедления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Мировая экономика продолжает расти высокими темпами, хотя и появились признаки замедления. В среднем цены на товары российского экспорта с начала года увеличились. Ограничивающим фактором для внешней торговли остается усиление санкционного давления, угроза вторичных санкций", - сказала глава ЦБ. При этом она допустила, что необходимость подстройки к этому логистических и платежных цепочек отчасти стала причиной более быстрого снижения импорта в первом квартале. "Экспорт сложился лучше ожиданий за счет расширения физических объемов ненефтегазового экспорта, а также благодаря росту цен на нефть", - добавила Набиуллина.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
15:29 26.04.2024 (обновлено: 15:31 26.04.2024)
 
Набиуллина предупредила о появлении признаков замедления мировой экономики

Набиуллина: мировая экономика растет быстро, но есть признаки замедления

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Мировая экономика растет высокими темпами, хотя появились признаки ее замедления, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Мировая экономика продолжает расти высокими темпами, хотя и появились признаки замедления. В среднем цены на товары российского экспорта с начала года увеличились. Ограничивающим фактором для внешней торговли остается усиление санкционного давления, угроза вторичных санкций", - сказала глава ЦБ.
При этом она допустила, что необходимость подстройки к этому логистических и платежных цепочек отчасти стала причиной более быстрого снижения импорта в первом квартале. "Экспорт сложился лучше ожиданий за счет расширения физических объемов ненефтегазового экспорта, а также благодаря росту цен на нефть", - добавила Набиуллина.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Набиуллина назвала экономику по-прежнему перегретой
15:17
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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