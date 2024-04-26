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Набиуллина раскрыла, чем чреваты высокие зарплаты в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина раскрыла, чем чреваты высокие зарплаты в России
Набиуллина раскрыла, чем чреваты высокие зарплаты в России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина раскрыла, чем чреваты высокие зарплаты в России
Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией - для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:49+0300
2024-04-26T16:49+0300
банк россии
зарплата
эльвира набиуллина
россия
инфляция
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией - для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерное расширения спроса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут. И наша как раз политика направлена на то, чтобы ограничить такое чрезмерное расширение спроса, стимулируя рост сбережения", - сказала Набиуллина в ответ на вопрос, хватит ли денег России на большие зарплаты, потому что люди не готовы работать за маленькие. По ее словам, период высокого роста номинальных зарплат идет практически с начала 2023 года. "И это связано с дефицитом трудовых ресурсов. Вырос спрос на труд, предложение при этом снизилось. При этом дефиците кадров компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать новых работников под расширение производства или даже просто удерживать своих сотрудников", - отметила она. Глава ЦБ добавила, что в долгосрочном периоде, чтобы не было влияния на инфляцию, рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда. "Если рост производительности труда не поспевает за ростом зарплаты, то растущие затраты на оплату труда компании закладывают в цены", - отметила Набиуллина. ЦБ РФ в пятницу третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. С июля 2023 года регулятор для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале и в марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.
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зарплата, эльвира набиуллина, россия, инфляция
Банк России, зарплата, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ, инфляция
16:49 26.04.2024
 
Набиуллина раскрыла, чем чреваты высокие зарплаты в России

Набиуллина: денег на высокие зарплаты хватит, но это чревато инфляцией

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией - для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерное расширения спроса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут. И наша как раз политика направлена на то, чтобы ограничить такое чрезмерное расширение спроса, стимулируя рост сбережения", - сказала Набиуллина в ответ на вопрос, хватит ли денег России на большие зарплаты, потому что люди не готовы работать за маленькие.
По ее словам, период высокого роста номинальных зарплат идет практически с начала 2023 года.
"И это связано с дефицитом трудовых ресурсов. Вырос спрос на труд, предложение при этом снизилось. При этом дефиците кадров компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлекать новых работников под расширение производства или даже просто удерживать своих сотрудников", - отметила она.
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Глава ЦБ добавила, что в долгосрочном периоде, чтобы не было влияния на инфляцию, рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда. "Если рост производительности труда не поспевает за ростом зарплаты, то растущие затраты на оплату труда компании закладывают в цены", - отметила Набиуллина.
ЦБ РФ в пятницу третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. С июля 2023 года регулятор для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе на фоне падения курса рубля добавил на внеочередном заседании сразу 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор поднял ставку суммарно на 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя ее до 16%. В феврале и в марте текущего года ЦБ оставлял ставку на этом уровне.
 
Банк РоссиизарплатаЭльвира НабиуллинаРОССИЯинфляция
 
 
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