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Названы самые высокооплачиваемые в России профессии - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Названы самые высокооплачиваемые в России профессии
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии - 26.04.2024, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии
В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным на апрель этого года вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, а наибольший рост зарплатных... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T05:43+0300
2024-04-26T05:48+0300
экономика
россия
зарплата
специалисты
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным на апрель этого года вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, а наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале произошел в сфере услуг, рассказали РИА Новости в российских сервисах для поиска работы Headhunter и "Работа.ру". "В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей", - говорится в таблице с данными от сервиса Headhunter. Четвертое и пятое места заняли системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой чуть более 150 тысяч в месяц. При этом уровень оплаты труда последнего увеличился почти на треть (31%) по сравнению с этим же периодом прошлого года. Наибольший прирост к зарплате среди профессий в топе с прошлого года произошел у креативного директора и составил 76%. Предлагаемая зарплата специалистов этого профиля в медиане держится на уровне 140 тысяч рублей в месяц. Уменьшение зарплаты среди профессий, входящих в топ-10, зафиксировано только у дата-сайентиста - на 11% по сравнению с апрелем 2023 года. "Самый высокий рост зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) в первом квартале 2024 года зафиксирован в сфере услуг. В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 63,5 тысяч рублей", - рассказала директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева. На втором месте по приросту зарплатных предложений находится сфера красоты и здоровья - они увеличились на 24,8%. Представители этой сферы в первом квартале этого года могли претендовать на 90,4 тысячи рублей в месяц, в 2023 году - на 72,4 тысячи рублей.
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россия, зарплата, специалисты
Экономика, РОССИЯ, зарплата, Специалисты
05:43 26.04.2024 (обновлено: 05:48 26.04.2024)
 
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии

Hh: самыми высокооплачиваемые в РФ являются специалисты сферы IT и геодезисты

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. В топ самых высокооплачиваемых профессий в России по данным на апрель этого года вошли специалисты IT-сферы и геодезисты, а наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале произошел в сфере услуг, рассказали РИА Новости в российских сервисах для поиска работы Headhunter и "Работа.ру".
"В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей", - говорится в таблице с данными от сервиса Headhunter.
Четвертое и пятое места заняли системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой чуть более 150 тысяч в месяц. При этом уровень оплаты труда последнего увеличился почти на треть (31%) по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Наибольший прирост к зарплате среди профессий в топе с прошлого года произошел у креативного директора и составил 76%. Предлагаемая зарплата специалистов этого профиля в медиане держится на уровне 140 тысяч рублей в месяц. Уменьшение зарплаты среди профессий, входящих в топ-10, зафиксировано только у дата-сайентиста - на 11% по сравнению с апрелем 2023 года.
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В Центробанке отметили рост предлагаемых зарплат в России, пишет СМИ
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"Самый высокий рост зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) в первом квартале 2024 года зафиксирован в сфере услуг. В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 63,5 тысяч рублей", - рассказала директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.
На втором месте по приросту зарплатных предложений находится сфера красоты и здоровья - они увеличились на 24,8%. Представители этой сферы в первом квартале этого года могли претендовать на 90,4 тысячи рублей в месяц, в 2023 году - на 72,4 тысячи рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯзарплатаСпециалисты
 
 
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