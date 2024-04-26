Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240426/zhestkost-847732559.html
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда
Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:42+0300
2024-04-26T13:50+0300
рынок труда
банк россии
россия
дефицит кадров
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_0:157:3504:2128_1920x0_80_0_0_a6786dd86721afa04e443fc16bda2df4.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. "Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.Президент России Владимир Путин 25 апреля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявлял, что страна в ближайшие годы столкнется с дефицитом кадров. Глав государства подчркивал, что покрыть его за счет трудовой миграции не получится.При этом российский лидер отмечал снижение уровня молодежной безработицы.
https://1prime.ru/20240425/putin-847699922.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_389:0:3504:2336_1920x0_80_0_0_8d8ea0a8236e5549ea9d935e6b234aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок труда, россия, дефицит кадров
рынок труда, Банк России, РОССИЯ, дефицит кадров
13:42 26.04.2024 (обновлено: 13:50 26.04.2024)
 
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда

Банк России: жесткость рынка труда в стране продолжает нарастать

© fotolia.com / endostockСобеседование
Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© fotolia.com / endostock
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ.
"Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.
Президент России Владимир Путин 25 апреля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявлял, что страна в ближайшие годы столкнется с дефицитом кадров. Глав государства подчркивал, что покрыть его за счет трудовой миграции не получится.
При этом российский лидер отмечал снижение уровня молодежной безработицы.
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Путин отметил снижение молодежной безработицы в России
Вчера, 15:41
 
Банк Россиирынок трудаРОССИЯдефицит кадров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала