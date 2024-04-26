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ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда

ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда

Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:42+0300

2024-04-26T13:42+0300

2024-04-26T13:50+0300

рынок труда

банк россии

россия

дефицит кадров

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. "Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.Президент России Владимир Путин 25 апреля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявлял, что страна в ближайшие годы столкнется с дефицитом кадров. Глав государства подчркивал, что покрыть его за счет трудовой миграции не получится.При этом российский лидер отмечал снижение уровня молодежной безработицы.

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рынок труда, россия, дефицит кадров