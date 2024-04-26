https://1prime.ru/20240426/zhestkost-847732559.html
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда
Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:42+0300
2024-04-26T13:42+0300
2024-04-26T13:50+0300
рынок труда
банк россии
россия
дефицит кадров
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_0:157:3504:2128_1920x0_80_0_0_a6786dd86721afa04e443fc16bda2df4.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ. "Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.Президент России Владимир Путин 25 апреля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявлял, что страна в ближайшие годы столкнется с дефицитом кадров. Глав государства подчркивал, что покрыть его за счет трудовой миграции не получится.При этом российский лидер отмечал снижение уровня молодежной безработицы.
https://1prime.ru/20240425/putin-847699922.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_389:0:3504:2336_1920x0_80_0_0_8d8ea0a8236e5549ea9d935e6b234aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок труда, россия, дефицит кадров
рынок труда, Банк России, РОССИЯ, дефицит кадров
ЦБ предупредил о нарастании жесткости рынка труда
Банк России: жесткость рынка труда в стране продолжает нарастать
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Жесткость рынка труда в РФ продолжает нарастать, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей, сообщил ЦБ.
"Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей", - пишет регулятор.
Президент России Владимир Путин 25 апреля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, заявлял, что страна в ближайшие годы столкнется с дефицитом кадров. Глав государства подчркивал, что покрыть его за счет трудовой миграции не получится.
При этом российский лидер отмечал снижение уровня молодежной безработицы.
Путин отметил снижение молодежной безработицы в России