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Минфин станет жестче следить за вывозом золота физлицами - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Минфин станет жестче следить за вывозом золота физлицами
Минфин станет жестче следить за вывозом золота физлицами - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минфин станет жестче следить за вывозом золота физлицами
Министерство финансов РФ разработало ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны, сообщил журналистам заместитель министра... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T20:29+0300
2024-04-26T20:29+0300
вывоз
золото
минфин
надзор
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ разработало ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Мы сейчас будем принимать меры по ужесточению надзора. Сейчас разработали целый ряд мер, который мы согласовали с коллегами из правоохранительных органов и с нашими коллегами по правительству", - сказал Моисеев. Он добавил, что также планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). За вывозом золота физическими лицами будет обеспечен госконтроль. Замминистра подчеркнул, что основной маршрут вывоза - аэропорты, так как через аэропути риск меньше. По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Осенью Моисеев рассказывал, что ФТС России даже предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами. Как сообщал журналистам в декабре прошлого года врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, вывоз золота из РФ физическими лицами в 2023 году вырос кратно, фиксировались попытки вывоза без необходимого оформления: в аэропорту его проносят без таможенного контроля под видом перевозки внутри ЕАЭС, а в стерильной зоне передают тому, кто сядет на борт самолета, следующего за пределы союза.
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вывоз, золото, минфин, надзор
вывоз, золото, Минфин, надзор
20:29 26.04.2024
 
Минфин станет жестче следить за вывозом золота физлицами

Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физлицами

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ разработало ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
"Мы сейчас будем принимать меры по ужесточению надзора. Сейчас разработали целый ряд мер, который мы согласовали с коллегами из правоохранительных органов и с нашими коллегами по правительству", - сказал Моисеев.
Он добавил, что также планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). За вывозом золота физическими лицами будет обеспечен госконтроль. Замминистра подчеркнул, что основной маршрут вывоза - аэропорты, так как через аэропути риск меньше.
По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. Осенью Моисеев рассказывал, что ФТС России даже предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами.
Как сообщал журналистам в декабре прошлого года врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, вывоз золота из РФ физическими лицами в 2023 году вырос кратно, фиксировались попытки вывоза без необходимого оформления: в аэропорту его проносят без таможенного контроля под видом перевозки внутри ЕАЭС, а в стерильной зоне передают тому, кто сядет на борт самолета, следующего за пределы союза.
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