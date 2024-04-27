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В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за паводка - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за паводка
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за паводка - 27.04.2024, ПРАЙМ
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за паводка
В селе Абатское Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за угрозы затопления улиц водой из реки Ишим. Об этом заявил в обращении к жителям села глава | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:18+0300
2024-04-27T08:18+0300
происшествия
тюменская область
паводок
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – ПРАЙМ. В селе Абатское Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за угрозы затопления улиц водой из реки Ишим. Об этом заявил в обращении к жителям села глава Абатского района Игорь Васильев. "Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села. Прошу вас, односельчане, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, возьмите документы, ценные вещи, белье и лекарства, прибудьте на пункт сбора или ПВР. Отключите электричество, газ в доме. Соблюдайте спокойствие", – сказал он в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее от ьакже сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.Режим ЧС в Тюменской областях действунет с 8 апреля.
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тюменская область, паводок
Происшествия, Тюменская область, паводок
08:18 27.04.2024
 
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за паводка

В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию из-за угрозы затопления

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – ПРАЙМ. В селе Абатское Тюменской области объявили экстренную эвакуацию из-за угрозы затопления улиц водой из реки Ишим. Об этом заявил в обращении к жителям села глава Абатского района Игорь Васильев.
"Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села. Прошу вас, односельчане, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, возьмите документы, ценные вещи, белье и лекарства, прибудьте на пункт сбора или ПВР. Отключите электричество, газ в доме. Соблюдайте спокойствие", – сказал он в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее от ьакже сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской областях действунет с 8 апреля.
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