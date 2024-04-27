Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240427/aktivy-847767010.html
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами
Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:26+0300
2024-04-27T12:38+0300
политика
замороженные российские активы
дмитрий песков
кремль
россия
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/56/841305654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91925d29f934941b150eb9daa2708a07.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Путин в прошлом году подписал указ об обмене заблокированных активами российских инвесторов с иностранцами в пределах 100 тысяч рублей.Ранее Министерство финансов Бельгии заявляло, что указы российского президента в Евросоюзе не имеют силу. Так ведомство ответило на запрос "РБК Инвестиций" о том, поспособствует ли оно обмену замороженными активами.Песков отметил, что такая позиция не поспособствует обмену средствами. "Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - добавил он.
https://1prime.ru/20240426/aktivy-847742136.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/56/841305654_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f173d1204e03b173810e06f3f364c65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, дмитрий песков, кремль, россия, бельгия
Политика, замороженные российские активы, Дмитрий Песков, Кремль, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ
12:26 27.04.2024 (обновлено: 12:38 27.04.2024)
 
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами

Песков об отказе Бельгии признавать обмен активами: это трудности, но мы продолжим работу

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин в прошлом году подписал указ об обмене заблокированных активами российских инвесторов с иностранцами в пределах 100 тысяч рублей.
Ранее Министерство финансов Бельгии заявляло, что указы российского президента в Евросоюзе не имеют силу. Так ведомство ответило на запрос "РБК Инвестиций" о том, поспособствует ли оно обмену замороженными активами.
Песков отметил, что такая позиция не поспособствует обмену средствами. "Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - добавил он.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала о попытках вернуть замороженные российские активы
Вчера, 16:03
 
Политиказамороженные российские активыДмитрий ПесковКремльРОССИЯБЕЛЬГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала