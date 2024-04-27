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В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами
Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:26+0300
2024-04-27T12:26+0300
2024-04-27T12:38+0300
политика
замороженные российские активы
дмитрий песков
кремль
россия
бельгия
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Путин в прошлом году подписал указ об обмене заблокированных активами российских инвесторов с иностранцами в пределах 100 тысяч рублей.Ранее Министерство финансов Бельгии заявляло, что указы российского президента в Евросоюзе не имеют силу. Так ведомство ответило на запрос "РБК Инвестиций" о том, поспособствует ли оно обмену замороженными активами.Песков отметил, что такая позиция не поспособствует обмену средствами. "Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - добавил он.
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замороженные российские активы, дмитрий песков, кремль, россия, бельгия
Политика, замороженные российские активы, Дмитрий Песков, Кремль, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ
В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами
Песков об отказе Бельгии признавать обмен активами: это трудности, но мы продолжим работу
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин в прошлом году подписал указ об обмене заблокированных активами российских инвесторов с иностранцами в пределах 100 тысяч рублей.
Ранее Министерство финансов Бельгии заявляло, что указы российского президента в Евросоюзе не имеют силу. Так ведомство ответило на запрос "РБК Инвестиций"
о том, поспособствует ли оно обмену замороженными активами.
Песков отметил, что такая позиция не поспособствует обмену средствами. "Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - добавил он.
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