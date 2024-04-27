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В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами

В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами - 27.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали отказ Бельгии признавать обмен активами

Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:26+0300

2024-04-27T12:26+0300

2024-04-27T12:38+0300

политика

замороженные российские активы

дмитрий песков

кремль

россия

бельгия

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Отказ Бельгии признать обмен активами в России и соответсвующий указ президента Владимира Путина - трудности, но Москва продолжит работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Путин в прошлом году подписал указ об обмене заблокированных активами российских инвесторов с иностранцами в пределах 100 тысяч рублей.Ранее Министерство финансов Бельгии заявляло, что указы российского президента в Евросоюзе не имеют силу. Так ведомство ответило на запрос "РБК Инвестиций" о том, поспособствует ли оно обмену замороженными активами.Песков отметил, что такая позиция не поспособствует обмену средствами. "Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - добавил он.

https://1prime.ru/20240426/aktivy-847742136.html

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замороженные российские активы, дмитрий песков, кремль, россия, бельгия