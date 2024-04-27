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Овчинка выделки не стоит: в СФ ответили на воровство США активов поговоркой

Овчинка выделки не стоит: в СФ ответили на воровство США активов поговоркой - 27.04.2024, ПРАЙМ

Овчинка выделки не стоит: в СФ ответили на воровство США активов поговоркой

Законопроект Соединенных Штатов о конфискации активов Российской Федерации в пользу Украины сильно ударил по доллару. Такое мнение в беседе с радио "Спутник в... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:44+0300

2024-04-27T12:44+0300

2024-04-27T12:49+0300

экономика

сша

экспертное мнение

санкции против рф

сергей цеков

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Законопроект Соединенных Штатов о конфискации активов Российской Федерации в пользу Украины сильно ударил по доллару. Такое мнение в беседе с радио "Спутник в Крыму" высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.По его мнению, палата представителей Конгресса США, приняв этот законопроект 20 апреля, нарушила все международные взаимоотношения в финансовой сфере.При этом сенатор отметил, что это решение – обоюдоострое, и "у нас есть возможность ответить на него"."Сумма там небольшая, но я бы сказал, что для американцев это получилось по русской пословице "овчинка выделки не стоит". То есть за то, что они могут конфисковать пять миллиардов долларов, они очень сильно навредили себе", — сказал Цеков.Теперь, как он считает, многие государства подумают, прежде чем согласиться хранить в Америке какие-либо деньги – и это приведет к дальнейшему подрыву доллара.Ранее сообщалось, что британские власти призвали страны-члены G7 принять совместное решение об изъятии активов Российской Федерации.

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сша, экспертное мнение, санкции против рф, сергей цеков