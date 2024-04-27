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В Риме назвали передачу "дочки" Ariston во временное управление неожиданной
В Риме назвали передачу "дочки" Ariston во временное управление неожиданной - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Риме назвали передачу "дочки" Ariston во временное управление неожиданной
Решение российских властей о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" компании Ariston является неожиданным, заявил... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:23+0300
2024-04-27T12:23+0300
2024-04-27T12:23+0300
экономика
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РИМ, 27 апр – ПРАЙМ. Решение российских властей о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" компании Ariston является неожиданным, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.По его словам, итальянские власти готовы защищать свой бизнес на всех международных рынках. Накануне президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston (входит в итальянский концерн Indesit Company) и BSH Hausgerate (входит в немецкий концерн Bosch). Эти фирмы производят бытовую технику. "После неожиданного решения правительства России по управлению Ariston Thermo Group я немедленно задействовал наше посольство в России и поговорил с руководством итальянской компании. Итальянское правительство находится на стороне компаний, готово защитить их на всех международных рынках", — отметил Таяни в соцсети Х. Кроме того, он сообщил, что поручил вызвать российского посла в Риме Алексея Парамонова, так как кабмин Италии "просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group". "Также оно (правительство Италии — ред.) работает с Брюсселем совместно с Германией", — добавил Таяни.BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основанная в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое."Газпром бытовые системы" — дочерняя фирма "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
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италия, временное управление, мид
Экономика, ИТАЛИЯ, временное управление, МИД
В Риме назвали передачу "дочки" Ariston во временное управление неожиданной
МИД Италии: передача "дочки" Ariston в РФ во временное управление неожиданна
РИМ, 27 апр – ПРАЙМ. Решение российских властей о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" компании Ariston является неожиданным, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
По его словам, итальянские власти готовы защищать свой бизнес на всех международных рынках.
Накануне президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston (входит в итальянский концерн Indesit Company) и BSH Hausgerate (входит в немецкий концерн Bosch). Эти фирмы производят бытовую технику.
"После неожиданного решения правительства России по управлению Ariston Thermo Group я немедленно задействовал наше посольство в России и поговорил с руководством итальянской компании. Итальянское правительство находится на стороне компаний, готово защитить их на всех международных рынках", — отметил Таяни в соцсети Х.
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Кроме того, он сообщил, что поручил вызвать российского посла в Риме Алексея Парамонова, так как кабмин Италии "просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group".
"Также оно (правительство Италии — ред.) работает с Брюсселем совместно с Германией", — добавил Таяни.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основанная в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома — компания Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" — дочерняя фирма "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.