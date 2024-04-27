https://1prime.ru/20240427/atacms-847779393.html

"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине

"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине

Применяемые ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS могут внезапно терять цель и падать из-за используемых российской армией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T16:31+0300

2024-04-27T16:31+0300

2024-04-27T16:40+0300

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Применяемые ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS могут внезапно терять цель и падать из-за используемых российской армией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит ее на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит", — пояснил Риттер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также добавил, что, кроме средств РЭБ, против ATACMS эффективно применяются российские системы ПВО С-300 и С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой США. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на поле боя не способно.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240427/ssha-847773069.html

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сво, ракеты atacms, рэб, скотт риттер