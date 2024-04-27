Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240427/atacms-847779393.html
"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине
"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине
Применяемые ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS могут внезапно терять цель и падать из-за используемых российской армией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:31+0300
2024-04-27T16:40+0300
вооружения
сво
ракеты atacms
рэб
скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Применяемые ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS могут внезапно терять цель и падать из-за используемых российской армией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит ее на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит", — пояснил Риттер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн также добавил, что, кроме средств РЭБ, против ATACMS эффективно применяются российские системы ПВО С-300 и С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой США. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на поле боя не способно.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240427/ssha-847773069.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, ракеты atacms, рэб, скотт риттер
Вооружения, СВО, ракеты ATACMS, РЭБ, Скотт Риттер
16:31 27.04.2024 (обновлено: 16:40 27.04.2024)
 
"Летит в никуда". В США раскрыли, что ракеты ATACMS "тупеют" на Украине

Экс-разведчик Риттер: ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от РЭБ России

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Применяемые ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS могут внезапно терять цель и падать из-за используемых российской армией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит ее на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит", — пояснил Риттер.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он также добавил, что, кроме средств РЭБ, против ATACMS эффективно применяются российские системы ПВО С-300 и С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой США. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на поле боя не способно.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги США
FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ
14:19
 
ВооруженияСВОракеты ATACMSРЭБСкотт Риттер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала