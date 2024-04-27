https://1prime.ru/20240427/azbuka-847757505.html
"Азбука вкуса" перейдет в юрисдикцию России, заявили в Минпромторге
"Азбука вкуса" перейдет в юрисдикцию России, заявили в Минпромторге - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Азбука вкуса" перейдет в юрисдикцию России, заявили в Минпромторге
Решение суда не отразится на бизнес-процессах сети магазинов "Азбука вкуса", компания полностью перейдет в российскую юрисдикцию, заявил РИА Новости... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:04+0300
2024-04-27T09:04+0300
2024-04-27T09:16+0300
азбука вкуса
суд
новости
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/99/835589960_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_0332bad977e4197212e1cae0021d017a.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Решение суда не отразится на бизнес-процессах сети магазинов "Азбука вкуса", компания полностью перейдет в российскую юрисдикцию, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В пятницу арбитражный суд Московской области по заявлению Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", приостановил корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited. Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена правительством России в перечень экономически значимых организаций. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗакон при наличии определенных обстоятельств позволяет уполномоченному органу власти, акционеру или руководителю такой организации требовать в суде приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией своих корпоративных прав. В частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Ограничения "устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно", говорится в законе. "Теперь торговая сеть "Азбука вкуса" перейдет полностью в российскую юрисдикцию и продолжит свою деятельность на территории страны без всяких рисков. При этом на бизнес-процессах ритейлера эта процедура никак не отразится. Мы заинтересованы в дальнейшей бесперебойной работе и развитии этой и других торговых сетей, как и в целом всей отечественной розницы", - заявил Евтухов, комментируя решение суда. По его словам, министерство полностью поддерживает решение суда. "Мы всегда выступаем за защиту интересов российских граждан, и этот случай не исключение - так как наличие иностранной головной структуры в российской компании создает вероятность санкционного давления и угрозы как для бизнеса, так и для потребителя", - добавил замглавы Минпромторга. Закон об экономически значимых организациях предусматривает избавление от иностранного холдинга в структуре владения российской компанией. То есть российские владельцы долей в Demanor Investments Limited получат прямые доли в российском ООО "Городской супермаркет", управляющем сетью "Азбука вкуса". Этот же суд 25 апреля приостановил корпоративные права X5 Retail Group N.V. в компании "Корпоративный центр Х5", управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево".
https://1prime.ru/20240426/sud-847733376.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/99/835589960_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_7e7152e87d84ad63f0628a44fa5222bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азбука вкуса, суд, новости, минпромторг
Азбука вкуса, суд, Новости, Минпромторг
"Азбука вкуса" перейдет в юрисдикцию России, заявили в Минпромторге
Евтухов: решение суда не отразится на работе "Азбуки вкуса", она перейдет в юрисдикцию РФ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Решение суда не отразится на бизнес-процессах сети магазинов "Азбука вкуса", компания полностью перейдет в российскую юрисдикцию, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
В пятницу арбитражный суд Московской области по заявлению Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", приостановил корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited. Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена правительством России в перечень экономически значимых организаций.
Закон при наличии определенных обстоятельств позволяет уполномоченному органу власти, акционеру или руководителю такой организации требовать в суде приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией своих корпоративных прав. В частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Ограничения "устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно", говорится в законе.
"Теперь торговая сеть "Азбука вкуса" перейдет полностью в российскую юрисдикцию и продолжит свою деятельность на территории страны без всяких рисков. При этом на бизнес-процессах ритейлера эта процедура никак не отразится. Мы заинтересованы в дальнейшей бесперебойной работе и развитии этой и других торговых сетей, как и в целом всей отечественной розницы", - заявил Евтухов, комментируя решение суда.
По его словам, министерство полностью поддерживает решение суда. "Мы всегда выступаем за защиту интересов российских граждан, и этот случай не исключение - так как наличие иностранной головной структуры в российской компании создает вероятность санкционного давления и угрозы как для бизнеса, так и для потребителя", - добавил замглавы Минпромторга.
Закон об экономически значимых организациях предусматривает избавление от иностранного холдинга в структуре владения российской компанией. То есть российские владельцы долей в Demanor Investments Limited получат прямые доли в российском ООО "Городской супермаркет", управляющем сетью "Азбука вкуса".
Этот же суд 25 апреля приостановил корпоративные права X5 Retail Group N.V. в компании "Корпоративный центр Х5", управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево".
Суд утвердил соглашение в иске о правах кипрского владельца "Азбуки вкуса"