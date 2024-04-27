https://1prime.ru/20240427/bank-847765435.html
Крах Republic First Bank был ожидаем, заявил эксперт
Крах Republic First Bank был ожидаем, заявил эксперт - 27.04.2024, ПРАЙМ
Крах Republic First Bank был ожидаем, заявил эксперт
Крах американского Republic First Bank был вполне ожидаемым - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе - и не стал для рынка важным событием, заявил... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:47+0300
2024-04-27T11:47+0300
2024-04-27T11:47+0300
экономика
сша
банк
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крах американского Republic First Bank был вполне ожидаемым - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе - и не стал для рынка важным событием, заявил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране в этом году. Для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией, Fulton Bank, о том, что та примет большую части депозитов и приобретёт активы рухнувшего банка. "Это не глобальное для рынка событие, но напоминает о проблемах региональных банков в США, которые вскрылись год назад. Банки не справились с высокими ставками и проблемами на рынке коммерческой недвижимости", - отмечает Короев. "В то же время нельзя сказать, что в данном случае закрытие банка нечто неожиданное - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе. Регуляторы явно в курсе всей ситуации, и вряд ли допустят ее бесконтрольное развитие", - заключил он.
https://1prime.ru/20240427/krakh-847764862.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, банк, новости
Экономика, США, банк, Новости
Крах Republic First Bank был ожидаем, заявил эксперт
Эксперт: крах Republic First Bank был ожидаем, для рынка в США это не большое событие
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крах американского Republic First Bank был вполне ожидаемым - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе - и не стал для рынка важным событием, заявил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране в этом году. Для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией, Fulton Bank, о том, что та примет большую части депозитов и приобретёт активы рухнувшего банка.
"Это не глобальное для рынка событие, но напоминает о проблемах региональных банков в США, которые вскрылись год назад. Банки не справились с высокими ставками и проблемами на рынке коммерческой недвижимости", - отмечает Короев.
"В то же время нельзя сказать, что в данном случае закрытие банка нечто неожиданное - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе. Регуляторы явно в курсе всей ситуации, и вряд ли допустят ее бесконтрольное развитие", - заключил он.
Эксперт назвал последствия краха Republic First Bank для финсистемы США