https://1prime.ru/20240427/bank-847765435.html

Крах Republic First Bank был ожидаем, заявил эксперт

Крах Republic First Bank был ожидаем, заявил эксперт - 27.04.2024, ПРАЙМ

Крах Republic First Bank был ожидаем, заявил эксперт

Крах американского Republic First Bank был вполне ожидаемым - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе - и не стал для рынка важным событием, заявил... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:47+0300

2024-04-27T11:47+0300

2024-04-27T11:47+0300

экономика

сша

банк

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крах американского Republic First Bank был вполне ожидаемым - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе - и не стал для рынка важным событием, заявил РИА Новости начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Власти США установили контроль над американским банком Republic First Bank, закрыли его и назначили преемником Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC), что оказалось первым крахом кредитной организации в стране в этом году. Для защиты вкладчиков FDIC уже достигла соглашения с другой кредитной организацией, Fulton Bank, о том, что та примет большую части депозитов и приобретёт активы рухнувшего банка. "Это не глобальное для рынка событие, но напоминает о проблемах региональных банков в США, которые вскрылись год назад. Банки не справились с высокими ставками и проблемами на рынке коммерческой недвижимости", - отмечает Короев. "В то же время нельзя сказать, что в данном случае закрытие банка нечто неожиданное - его акции потеряли листинг на бирже еще в августе. Регуляторы явно в курсе всей ситуации, и вряд ли допустят ее бесконтрольное развитие", - заключил он.

https://1prime.ru/20240427/krakh-847764862.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, банк, новости