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ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России - 27.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России
ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России - 27.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России
Выдачи ипотеки с господдержкой в России в апреле будут на уровне марта, превысят 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении Банка России. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:59+0300
2024-04-27T16:59+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки с господдержкой в России в апреле будут на уровне марта, превысят 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении Банка России. "В апреле ожидается сохранение текущего уровня выдач ИЖК (ипотечного жилищного кредитования) по программам господдержки", - сказано в материалах регулятора. По данным ЦБ, совокупный объем кредитов по программам господдержки в марте увеличился на 49%, до 325,6 миллиарда рублей и составил 72,8% общего объема выдач ипотеки. По оперативным данным "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ИЖК на сумму около 223 миллиардов рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта (227 миллиардов рублей). Отмечается, что одновременно предоставление ипотечных кредитов на рыночных условиях увеличилось менее существенно - на 5,4% за месяц, до 119,6 миллиарда рублей (прирост в феврале составил 41,9% за месяц). Всего в первом квартале 2024 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,052 триллиона рублей. Это меньше показателя аналогичного периода год назад на 17,4% , тогда было выдано ипотеки на сумму 1,273 триллиона рублей.
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россия, ипотека, новости
Экономика, РОССИЯ, ипотека, Новости
16:59 27.04.2024
 
ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России

ЦБ: выдачи льготной ипотеки в России в апреле превысят 320 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки с господдержкой в России в апреле будут на уровне марта, превысят 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении Банка России.
"В апреле ожидается сохранение текущего уровня выдач ИЖК (ипотечного жилищного кредитования) по программам господдержки", - сказано в материалах регулятора.
По данным ЦБ, совокупный объем кредитов по программам господдержки в марте увеличился на 49%, до 325,6 миллиарда рублей и составил 72,8% общего объема выдач ипотеки.
По оперативным данным "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ИЖК на сумму около 223 миллиардов рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта (227 миллиардов рублей).
Отмечается, что одновременно предоставление ипотечных кредитов на рыночных условиях увеличилось менее существенно - на 5,4% за месяц, до 119,6 миллиарда рублей (прирост в феврале составил 41,9% за месяц).
Всего в первом квартале 2024 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,052 триллиона рублей. Это меньше показателя аналогичного периода год назад на 17,4% , тогда было выдано ипотеки на сумму 1,273 триллиона рублей.
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