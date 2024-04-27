https://1prime.ru/20240427/bank-847782354.html

ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России

ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России - 27.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ ожидает сохранения уровня выдачи льготной ипотеки в России

Выдачи ипотеки с господдержкой в России в апреле будут на уровне марта, превысят 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении Банка России. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T16:59+0300

2024-04-27T16:59+0300

2024-04-27T16:59+0300

экономика

россия

ипотека

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки с господдержкой в России в апреле будут на уровне марта, превысят 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении Банка России. "В апреле ожидается сохранение текущего уровня выдач ИЖК (ипотечного жилищного кредитования) по программам господдержки", - сказано в материалах регулятора. По данным ЦБ, совокупный объем кредитов по программам господдержки в марте увеличился на 49%, до 325,6 миллиарда рублей и составил 72,8% общего объема выдач ипотеки. По оперативным данным "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ИЖК на сумму около 223 миллиардов рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта (227 миллиардов рублей). Отмечается, что одновременно предоставление ипотечных кредитов на рыночных условиях увеличилось менее существенно - на 5,4% за месяц, до 119,6 миллиарда рублей (прирост в феврале составил 41,9% за месяц). Всего в первом квартале 2024 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,052 триллиона рублей. Это меньше показателя аналогичного периода год назад на 17,4% , тогда было выдано ипотеки на сумму 1,273 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240426/ipoteka-847741135.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, новости