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Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег

Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег - 27.04.2024, ПРАЙМ

Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег

Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:07+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены. Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, 26 апреля их получили 5-7 человек, еще около 15 - ждут своей очереди. Некоторые из них, включая приехавшего из Ижевска клиента, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания. По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время - например, 27 апреля их будут выдавать с 15.00. Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс.Картах указано, что офис компании в Москве "больше не работает".

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