Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240427/beribit-847772329.html
Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег
Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег - 27.04.2024, ПРАЙМ
Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег
Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T14:07+0300
2024-04-27T14:08+0300
криптовалюта
возврат денег
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены. Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, 26 апреля их получили 5-7 человек, еще около 15 - ждут своей очереди. Некоторые из них, включая приехавшего из Ижевска клиента, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания. По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время - например, 27 апреля их будут выдавать с 15.00. Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс.Картах указано, что офис компании в Москве "больше не работает".
https://1prime.ru/20240426/kriptovalyuta-847728938.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
возврат денег, москва
Криптовалюта, возврат денег, МОСКВА
14:07 27.04.2024 (обновлено: 14:08 27.04.2024)
 
Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи возврата своих денег

Клиенты вторые сутки ждут в офисе криптобиржи Beribit в Москве возврата денег

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Клиенты криптобиржи Beribit рассказали РИА Новости, что вторые сутки находятся у офиса компании в Москве, ожидая возврата им средств.
Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. Пока же пополнение и вывод средств приостановлены.
Пришедшие к офису утверждают, что средства начали выдавать поэтапно, 26 апреля их получили 5-7 человек, еще около 15 - ждут своей очереди. Некоторые из них, включая приехавшего из Ижевска клиента, рассказали, что сидят в офисе более суток, не выходя из здания.
По данным ряда клиентов криптобиржи, средства выдаются в условленное время - например, 27 апреля их будут выдавать с 15.00.
Сайт Beribit функционирует, можно задать вопросы онлайн-боту. Однако в Яндекс.Картах указано, что офис компании в Москве "больше не работает".
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте
Вчера, 12:16
 
Криптовалютавозврат денегМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала