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Безработица в России в марте обновила исторический минимум

Безработица в России в марте обновила исторический минимум - 27.04.2024, ПРАЙМ

Безработица в России в марте обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%, свидетельствуют данные Росстата. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T19:05+0300

2024-04-27T19:05+0300

2024-04-27T19:40+0300

безработица в россии

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%, свидетельствуют данные Росстата. "В марте 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в феврале 2024 года, когда безработица опустилась до 2,8%. Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,109 миллиона человек, то в марте она снизилась до 2,026 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. По данным временно исполняющего обязанности главы ВНИИ труда Владимира Смирнова, на высоком уровне в экономике остается спрос на специалистов в реальном секторе и IT. Весной же традиционно растет потребность в работниках в сельском и дорожном хозяйстве, строительстве, а также в сфере услуг. В марте количество опубликованных на сервисах по поиску работы порталах вакансий для соискателей без опыта работы выросло на 23% к предыдущему месяцу."С учетом мартовских значений уровня безработицы, а также понимая запросы реального сектора экономики, можно ожидать сохранения тренда на рост заработных плат", – передала слова Смирнова пресс-служба института.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2024 года составила 75,6 миллиона человек.

https://1prime.ru/20240426/studenty-847717394.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

безработица в россии