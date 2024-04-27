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В Белом доме занервничали: еще немного и Украина подставит Байдена

В Белом доме занервничали: еще немного и Украина подставит Байдена - 27.04.2024, ПРАЙМ

В Белом доме занервничали: еще немного и Украина подставит Байдена

В Соедиенных Штатах боятся, что удары ВСУ по российским энергообъектам приведут к удорожанию бензина в преддверии выборов, передает Newsweek. | 27.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-27T15:59+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В Соедиенных Штатах боятся, что удары ВСУ по российским энергообъектам приведут к удорожанию бензина в преддверии выборов, передает Newsweek.Согласно изданию, рост цен на бензин может отразиться на переизбрании Джо Байдена, который нуждается в том, чтобы цены оставались на уровне около трех долларов за галлон. Сегодня цена на бензин в США уже достигла уровня 3,66 доллара за галлон, что вызывает обеспокоенность американских властей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Недавний рост потребительских цен в США, ускоренный стоимостью услуг, жилья и топлива, уже вызывает тревогу у администрации Байдена, которая рассчитывает на переизбрание на ноябрьских выборах", — заявил в беседе с изданием старший научный сотрудник отдела геополитики и кибербезопасности консультационной компании по рискам S-RM Маркус Корхонен.Вместе с тем, США призывают Службу безопасности Украины и Службу военной разведки прекратить удары по российской инфраструктуре. По данным Financial Times, Вашингтон опасается, что удары могут вызвать рост мировых цен на нефть, что может повлиять на инфляцию, отмечается в публикации.Удары по российской энергетической инфраструктуре также усугубляют нестабильность на энергетических рынках и влияют на мировой энергетический баланс, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, украина, сша, новости, бензин