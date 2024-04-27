https://1prime.ru/20240427/blinovskaya-847769036.html
Защита обжаловала продление ареста Блиновской
Защита обжаловала продление ареста Блиновской - 27.04.2024, ПРАЙМ
Защита обжаловала продление ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста. Об этом агентству РИА Новости заявили в Мосгорсуде. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T13:14+0300
2024-04-27T13:14+0300
2024-04-27T13:14+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста. Об этом агентству РИА Новости заявили в Мосгорсуде."Постановление о продлении меры пресечения обжаловано", - сообщили агентству.Арест Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, был продлен до 26 июля. Адвокат блогера Наталья Сальникова в качестве аргумента освобождения подзащитной из СИЗО упомянула о нахождении мужа Блиновской в зоне СВО, а также то, что дети нуждаются в присутствии матери. Блиновская в свою очередь сообщила, что все имущество семьи выставлено на продажу. Однако, суд продлил арест, объяснив это необходимостью продолжить ознакомление с материалами дела.Супруги Блиновские обвиняются в легализации 706 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года и помещена под домашний арест, но позже была отправлена в СИЗО.
https://1prime.ru/20240424/blinovskaya-847661347.html
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россия, елена блиновская, новости
РОССИЯ, Елена Блиновская, Новости
Защита обжаловала продление ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста. Об этом агентству РИА Новости заявили в Мосгорсуде.
"Постановление о продлении меры пресечения обжаловано", - сообщили агентству.
Арест Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, был продлен до 26 июля. Адвокат блогера Наталья Сальникова в качестве аргумента освобождения подзащитной из СИЗО упомянула о нахождении мужа Блиновской в зоне СВО, а также то, что дети нуждаются в присутствии матери.
Блиновская в свою очередь сообщила, что все имущество семьи выставлено на продажу. Однако, суд продлил арест, объяснив это необходимостью продолжить ознакомление с материалами дела.
Супруги Блиновские обвиняются в легализации 706 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года и помещена под домашний арест, но позже была отправлена в СИЗО.
Все имущество семьи Блиновской выставили на продажу