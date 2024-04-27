https://1prime.ru/20240427/byudzhet-847771828.html

Путин заявил о позитивном влиянии развития экономики на бюджет

Путин заявил о позитивном влиянии развития экономики на бюджет - 27.04.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о позитивном влиянии развития экономики на бюджет

Поступательное развитие российской экономики позитивно влияет на бюджет страны, появляется солидная база для роста его доходов. Об этом заявил российский лидер... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T13:59+0300

2024-04-27T13:59+0300

2024-04-27T13:59+0300

экономика

бюджет

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847771679_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_0024186647473611d71972c8dc3363f6.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Поступательное развитие российской экономики позитивно влияет на бюджет страны, появляется солидная база для роста его доходов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.Президент в субботу, 27 апреля, проводит совещание по экономическим вопросам."Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года", - сказал он.Глава государства добавил, что в первом квартале нефтегазовые доходы бюджета выросли на 43 процента, доходы в целом - более чем в 1,5 раза. По его словам, таким образом, на всем шестилетнем горизонте формируется солидная база для роста доходов.Путин также призвал на этот шестилетний горизонт сохранить умеренный и консервативный подход к планированию бюджета, а также обсудить параметры бюджета на три года.Ранее глава государства, оглашая послание Федсобранию 29 февраля, заявлял о необходимости сформировать шестилетний финансовый план развития России. Как позднее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, принципы бюджетной политики будут сформированы, исходя из этого плана.Министерство финансов России в начале апреля сообщало, что доходы бюджета страны в первом квартале достигли 8,7 триллиона рублей, что на 50 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.

https://1prime.ru/20240426/peredacha-847750124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бюджет, россия, владимир путин