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Более 20 клиентов криптобиржи Beribit ждут возврат денег в офисе компании

Более 20 клиентов криптобиржи Beribit ждут возврат денег в офисе компании - 27.04.2024, ПРАЙМ

Более 20 клиентов криптобиржи Beribit ждут возврат денег в офисе компании

Количество пришедших клиентов криптобиржи Beribit за своими деньгами в офис компании в субботу вечером увеличилось, сейчас их порядка 25 человек, передает... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T17:43+0300

2024-04-27T17:43+0300

2024-04-27T17:43+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Количество пришедших клиентов криптобиржи Beribit за своими деньгами в офис компании в субботу вечером увеличилось, сейчас их порядка 25 человек, передает корреспондент РИА Новости. Ранее пришедшие за своими деньгами сообщали, что выплаты начнут производить с 15.00 в субботу. Однако в 16.40 один из клиентов компании, непосредственно общающийся с сотрудниками Beribit, рассказал, что деньги будут в течение нескольких часов, но не сейчас. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. В конце марта СМИ и ряд Telegram-каналов сообщали, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Telegram-канал Baza писал, что они, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле". Позже криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой нарушений обнаружено не было, работа платформы была восстановлена.

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