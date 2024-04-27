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Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении
Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении - 27.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении
В этом году россияне на майские праздники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Согласно опросу Банки.ру, каждый пятый планирует провести... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T17:49+0300
2024-04-27T18:00+0300
здоровье
дача
россияне
майские праздники
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В этом году россияне на майские праздники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Согласно опросу Банки.ру, каждый пятый планирует провести выходные на даче. Кроме того, согласно опросам "Одноклассников", за город уедут 39 процентов россиян, из них 26 процентов будут жарить шашлыки, а 22 процента займутся садом или огородом.Ученые путем статистического объединения результатов нескольких исследований для проверки взаимосвязанных научных гипотез (метананализа) оценили влияние умеренной физической активности, которой они считают и садоводство, на психическое состояние человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Об этом сообщило издание The Standart.К умеренной активности ученые отнесли, помимо садоводства, гольф и ходьбу. Исследование показало, что такие упражнения уменьшают риск депрессии — на 23%, тревожность — на 26%, риск психоза или шизофрении — на 27%. Ведущий автор исследования, профессор общественного здравоохранения в Университете Англия Раскин Ли Смит отметила, что небольшие нагрузки, плавно включенные в повседневную жизнь, хорошо влияют на эмоциональное состояние и настроение. По ее словам, умеренные физические упражнения могут улучшить психическое здоровье за счет биохимических реакций. При этом низкий и умеренный уровень физической активности более достижимы, чем высокий. Кроме того, в материале сказано, что благотворное влияние оказывают свежий воздух, созерцание цветов и молодой листвы. Они помогают уменьшить уровень кровяного давления и настроиться на умиротворяющий лад.
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здоровье, дача, россияне, майские праздники
Здоровье, дача, россияне, майские праздники
17:49 27.04.2024 (обновлено: 18:00 27.04.2024)
 
Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении

The Standart: садоводство может снизить риск депрессии на 23 процента

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкДачный отдых москвичей
Дачный отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В этом году россияне на майские праздники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Согласно опросу Банки.ру, каждый пятый планирует провести выходные на даче. Кроме того, согласно опросам "Одноклассников", за город уедут 39 процентов россиян, из них 26 процентов будут жарить шашлыки, а 22 процента займутся садом или огородом.
Ученые путем статистического объединения результатов нескольких исследований для проверки взаимосвязанных научных гипотез (метананализа) оценили влияние умеренной физической активности, которой они считают и садоводство, на психическое состояние человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Об этом сообщило издание The Standart.
К умеренной активности ученые отнесли, помимо садоводства, гольф и ходьбу. Исследование показало, что такие упражнения уменьшают риск депрессии — на 23%, тревожность — на 26%, риск психоза или шизофрении — на 27%.
Ведущий автор исследования, профессор общественного здравоохранения в Университете Англия Раскин Ли Смит отметила, что небольшие нагрузки, плавно включенные в повседневную жизнь, хорошо влияют на эмоциональное состояние и настроение. По ее словам, умеренные физические упражнения могут улучшить психическое здоровье за счет биохимических реакций. При этом низкий и умеренный уровень физической активности более достижимы, чем высокий.
Кроме того, в материале сказано, что благотворное влияние оказывают свежий воздух, созерцание цветов и молодой листвы. Они помогают уменьшить уровень кровяного давления и настроиться на умиротворяющий лад.
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