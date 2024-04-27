https://1prime.ru/20240427/dacha-847783801.html

Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении

Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении - 27.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как майские праздники спасают от депрессии и шизофрении

В этом году россияне на майские праздники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Согласно опросу Банки.ру, каждый пятый планирует провести... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T17:49+0300

2024-04-27T17:49+0300

2024-04-27T18:00+0300

здоровье

дача

россияне

майские праздники

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/64/834306430_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_86cab81fa1afde6842f3fb3980382fe7.jpg

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В этом году россияне на майские праздники будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Согласно опросу Банки.ру, каждый пятый планирует провести выходные на даче. Кроме того, согласно опросам "Одноклассников", за город уедут 39 процентов россиян, из них 26 процентов будут жарить шашлыки, а 22 процента займутся садом или огородом.Ученые путем статистического объединения результатов нескольких исследований для проверки взаимосвязанных научных гипотез (метананализа) оценили влияние умеренной физической активности, которой они считают и садоводство, на психическое состояние человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Об этом сообщило издание The Standart.К умеренной активности ученые отнесли, помимо садоводства, гольф и ходьбу. Исследование показало, что такие упражнения уменьшают риск депрессии — на 23%, тревожность — на 26%, риск психоза или шизофрении — на 27%. Ведущий автор исследования, профессор общественного здравоохранения в Университете Англия Раскин Ли Смит отметила, что небольшие нагрузки, плавно включенные в повседневную жизнь, хорошо влияют на эмоциональное состояние и настроение. По ее словам, умеренные физические упражнения могут улучшить психическое здоровье за счет биохимических реакций. При этом низкий и умеренный уровень физической активности более достижимы, чем высокий. Кроме того, в материале сказано, что благотворное влияние оказывают свежий воздух, созерцание цветов и молодой листвы. Они помогают уменьшить уровень кровяного давления и настроиться на умиротворяющий лад.

https://1prime.ru/20240427/turizm-847774293.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, дача, россияне, майские праздники