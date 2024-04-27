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Реальные доходы россиян увеличились в первом квартале
Реальные доходы россиян увеличились в первом квартале - 27.04.2024, ПРАЙМ
Реальные доходы россиян увеличились в первом квартале
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2024 года выросли на 5,8% в годовом выражении после роста на 7% в четвертом квартале 2023 года, сообщил... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T19:02+0300
2024-04-27T19:02+0300
2024-04-27T19:02+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2024 года выросли на 5,8% в годовом выражении после роста на 7% в четвертом квартале 2023 года, сообщил Росстат. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,8%", - говорится в документе. В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2023 года. Так, в первом квартале они выросли в годовом выражении на 7,3% (вместо прежней оценки роста на 4,4%), во втором - на 3,3% (против роста на 5,2% по прежней оценке), в третьем - рост составил 5,5% (против 3,3%), в четвертом - 7% (по прежней оценке был рост на 8%). Оценка роста реальных располагаемых доходов по итогам 2023 года также пересмотрена с 5,4% до 5,8%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 5,2%.
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Реальные доходы россиян увеличились в первом квартале
Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в I квартале выросли на 5,8%
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2024 года выросли на 5,8% в годовом выражении после роста на 7% в четвертом квартале 2023 года, сообщил Росстат.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,8%", - говорится в документе.
В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2023 года. Так, в первом квартале они выросли в годовом выражении на 7,3% (вместо прежней оценки роста на 4,4%), во втором - на 3,3% (против роста на 5,2% по прежней оценке), в третьем - рост составил 5,5% (против 3,3%), в четвертом - 7% (по прежней оценке был рост на 8%).
Оценка роста реальных располагаемых доходов по итогам 2023 года также пересмотрена с 5,4% до 5,8%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 5,2%.
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