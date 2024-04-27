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Доллар будет по 100, но могло быть еще хуже

Доллар будет по 100, но могло быть еще хуже - 27.04.2024, ПРАЙМ

Доллар будет по 100, но могло быть еще хуже

Минэкономики выступило с пессимистичным прогнозом по рублю - к 2026 он превысит 100 за доллар. Но на самом деле сейчас это выглядит вполне оправданным... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T08:00+0300

2024-04-27T08:00+0300

2024-04-27T08:00+0300

экономика

мнения аналитиков

?1714194001

Минэкономики выступило с пессимистичным прогнозом по рублю - к 2026 он превысит 100 за доллар. Но на самом деле сейчас это выглядит вполне оправданным ориентиром.Чтобы понять это, надо знать, что на курс рубля влияет множество факторов. Банк России придерживается режима таргетирования инфляции, при котором плавающий курс весьма важен. В этой ситуации важны спрос и предложение на валютном рынке. Они формируются под влиянием потоков капитала, спроса на импорт и валютных поступлений от экспорта, а также разницы в инфляции между странами. Важен и размер текущего счета платежного баланса.Когда в марте 1973 года Бреттон-Вудская система фиксированных, но регулируемых обменных курсов потерпела крах, обменные курсы пошли вразнос и, в целом крайне трудно поддаются прогнозу. Решающим фактором в рамках краткосрочных колебаний стало движение капитала, которое развилось до такой степени, что в значительной степени перекрыло международные платежи по торговле товарами и услугами. Результатом стал целый ряд моделей, которые пытаются объяснить неустойчивое поведение валютных курсов после 1973 года.Чтобы различить какой-то метод в этом модельном безумии, их можно сгруппировать в соответствии с периодом, для которого их объяснение обменного курса актуально.• В коротком периоде колебания обменного курса объясняются потоками капитала. Соответствующие модели известны как модели активов;• В более длительном, но все еще краткосрочном периоде колебания обменного курса объясняются как потоками капитала, так и платежами и поступлениями по текущему счету. То же самое относится и к долгосрочному периоду, но в этом случае существует дополнительное условие равновесия счета текущих операций и счета движения капитала;• Наконец, за очень длительный период все возможные процессы корректировки прошли свой путь, и в идеале преобладает паритет покупательной способности (ППС), при этом цены на факторы производства уравнены на международном уровне.Таким образом, обменные курсы, которые вытекают из долгосрочных моделей, можно рассматривать как тенденции, вокруг которых происходят изменения, обусловленные краткосрочными моделями. Потоки капитала доминируют в краткосрочной перспективе, но по мере увеличения изучаемого периода значение счета текущих операций возрастает.Осенью прошлого года министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, сейчас – на 94,7 рублей. Очевидно, какие-то изменения произошли в оценке экспорта, импорта и счета текущих операций. Например, прогнозные поступления от экспорта могли уменьшиться в силу ограничений на физические поставки из России или снижения мировых цен на нефть и практикуемых дисконтов к цене наших поставок на фоне санкций. Могла быть и другая причина - рост спроса на импортные закупки готовых товаров в силу удорожания логистики или других причин. Прогнозные модели, которые используют прогнозисты, включая госорганы - очень сложные системы уравнений, и результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить.В прогнозе министерства на 1-3 года преобладает учет кратко- и среднесрочных факторов, учитываются санкции и спрос на товары нашего экспорта в мире. Курс рубля по ППС раза в два меньше (за доллар), чем текущий прогноз нашего министерства экономики. Но пока мы видим совсем другой ориентир - 100 рублей и выше в пределах трех лет.Справедливости ради надо сказать, что прогнозисты валютного курса во всем мире, даже самые лучшие и информированные, редко правильно предсказывают валютный курс, особенно в условиях такой высокой неопределенности, в которой сейчас находятся и российская, и мировая экономика. Часто лучшим прогнозом на год или два является текущее значение курса на спотовом рынке. При этом представители некоторых направлений экономической мысли (например, посткейнсианцы) считают, что будущее принципиально непредсказуемо, и человек не может строить надежные экономические прогнозы. Они советуют быть готовым ко всему, страховаться в быту и на производстве, хеджировать свои финансовые риски через покупку фьючерсов и опционов, когда за некоторую сумму от сделки ты фиксируешь будущую цену актива или валютной пары.В целом слабая валюта выгодна экономике. Она означает более дорогой в рублевом выражении импорт и высокие доходы от экспорта в пересчете на нацвалюту. Таким образом возникает новое макроэкономическое равновесие, где в приоритете экспортная активность компаний. Говорят даже, что ослабление национальной валюты стимулирует отечественного производителя, хотя и наносит некоторый ущерб потребителю, прежде всего, богатым слоям населения, которые являются основными потребителями импортных товаров. Кроме того, при слабой национальной валюте в экономику поступает больше налогов. Таким образом, прогноз Минэкономики можно считать справедливым и оправданным в текущих реалиях. Но через три года, как мы помним, все может измениться.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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Валерий Миронов

Валерий Миронов

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Валерий Миронов

мнения аналитиков