https://1prime.ru/20240427/duda-847757253.html
Президенту Польши запретили говорить о ядерном оружии
Президенту Польши запретили говорить о ядерном оружии - 27.04.2024, ПРАЙМ
Президенту Польши запретили говорить о ядерном оружии
У президента Польши Анджея Дуды отсутствуют полномочия обсуждать возможное размещение на территории страны ядерного оружия и его об этом ранее предупредили,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:00+0300
2024-04-27T09:00+0300
2024-04-27T09:24+0300
политика
польша
ядерное оружие
анджей дуда
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ВАРШАВА, 26 апр - ПРАЙМ. У президента Польши Анджея Дуды отсутствуют полномочия обсуждать возможное размещение на территории страны ядерного оружия и его об этом ранее предупредили, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что власти страны готовы пойти на размещение на территории Польши ядерного оружия. В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск в заявил, что хочет встретиться с Дудой и спросить, что заставило последнего сделать такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая. "Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских — не говорить об этом и что на это пока нет шансов", — заявил Cикорский и добавил, что президент "представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров". При этом, по его словам, правительство Польши не давало Дуде права говорить о ядерном оружии.Сикорский напомнил, что соответствующие темы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО в режиме полной секретности.
https://1prime.ru/20240425/oruzhie-847706054.html
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польша, ядерное оружие, анджей дуда
Политика, ПОЛЬША, ядерное оружие, Анджей Дуда
Президенту Польши запретили говорить о ядерном оружии
МИД Польши: кабмин не давал президенту Дуде право обсуждать ядерное оружие
ВАРШАВА, 26 апр - ПРАЙМ. У президента Польши Анджея Дуды отсутствуют полномочия обсуждать возможное размещение на территории страны ядерного оружия и его об этом ранее предупредили, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что власти страны готовы пойти на размещение на территории Польши ядерного оружия. В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск в заявил, что хочет встретиться с Дудой и спросить, что заставило последнего сделать такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая.
"Господину президенту уже было сказано на высших уровнях, и чтобы было ясно — не польских — не говорить об этом и что на это пока нет шансов", — заявил Cикорский и добавил, что президент "представляет внешнюю политику, которую формулирует Совет министров". При этом, по его словам, правительство Польши не давало Дуде права говорить о ядерном оружии.
Сикорский напомнил, что соответствующие темы обсуждаются в группе по ядерному планированию НАТО в режиме полной секретности.
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