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Путин сообщил о замедлении инфляции в России

Путин сообщил о замедлении инфляции в России - 27.04.2024, ПРАЙМ

Путин сообщил о замедлении инфляции в России

Инфляция в России постепенно замедляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T13:45+0300

2024-04-27T13:45+0300

2024-04-27T14:01+0300

экономика

россия

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инфляция в россии

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России постепенно замедляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам."При этом, уже традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль. Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция", - отметил российский лидер.Президент также отметил, что состояние российской экономики сегодня позволяет повысить прогнозы ее развития."Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%," - заявил глава государства.Кроме того, в текущем году макроэкономические показатели превысили прогнозы правительства России, Центробанка и экспертов.Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, путин заявлял, что угроза инфляции остается, однако Банк России видит тенденции, направленные на ее снижение. ЦБ в свою очередь заявил, что инфляция в России в годовом выражении составила 7,8 процента. ЦБ также уточнил коридор инфляции на 2024 год, повысив его до 4,3-4,8 процента.

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