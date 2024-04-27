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Путин сообщил о замедлении инфляции в России - 27.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240427/ekonomika-847771218.html
Путин сообщил о замедлении инфляции в России
Путин сообщил о замедлении инфляции в России - 27.04.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о замедлении инфляции в России
Инфляция в России постепенно замедляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T13:45+0300
2024-04-27T14:01+0300
экономика
россия
владимир путин
новости
инфляция в россии
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России постепенно замедляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам."При этом, уже традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль. Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция", - отметил российский лидер.Президент также отметил, что состояние российской экономики сегодня позволяет повысить прогнозы ее развития."Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%," - заявил глава государства.Кроме того, в текущем году макроэкономические показатели превысили прогнозы правительства России, Центробанка и экспертов.Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, путин заявлял, что угроза инфляции остается, однако Банк России видит тенденции, направленные на ее снижение. ЦБ в свою очередь заявил, что инфляция в России в годовом выражении составила 7,8 процента. ЦБ также уточнил коридор инфляции на 2024 год, повысив его до 4,3-4,8 процента.
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россия, владимир путин, новости, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости, инфляция в России
13:45 27.04.2024 (обновлено: 14:01 27.04.2024)
 
Путин сообщил о замедлении инфляции в России

Путин: инфляция в России постепенно замедляется

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
© POOL
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России постепенно замедляется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"При этом, уже традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрирует обрабатывающая отрасль. Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция", - отметил российский лидер.
Президент также отметил, что состояние российской экономики сегодня позволяет повысить прогнозы ее развития.
"Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%," - заявил глава государства.
Кроме того, в текущем году макроэкономические показатели превысили прогнозы правительства России, Центробанка и экспертов.
Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, путин заявлял, что угроза инфляции остается, однако Банк России видит тенденции, направленные на ее снижение.
ЦБ в свою очередь заявил, что инфляция в России в годовом выражении составила 7,8 процента. ЦБ также уточнил коридор инфляции на 2024 год, повысив его до 4,3-4,8 процента.
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