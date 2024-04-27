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Минэкономразвития отметило замедление роста российской экономики в марте

Минэкономразвития отметило замедление роста российской экономики в марте - 27.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития отметило замедление роста российской экономики в марте

Рост ВВП РФ в марте замедлился до 4,2% в годовом выражении с 7,6% в феврале, в первом квартале экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T19:12+0300

2024-04-27T19:12+0300

2024-04-27T19:12+0300

экономика рф

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в марте замедлился до 4,2% в годовом выражении с 7,6% в феврале, в первом квартале экономика выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в марте 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,2% год к году после 7,6% год к году в феврале, к уровню двухлетней давности рост в марте на 4%", - указано в документе. В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в марте вырос на 0,1% с исключением сезонного фактора. "По итогам первого квартала 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 5,4% год к году", - указано в документе. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.

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