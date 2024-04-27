https://1prime.ru/20240427/f-16-847758757.html
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году - 27.04.2024, ПРАЙМ
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает интернет-издание 7sur7. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:49+0300
2024-04-27T09:49+0300
2024-04-27T11:03+0300
вооружения
бельгия
новости
украина
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает интернет-издание 7sur7.Отмечается, что окончательные сроки будут зависеть от поставок запасных частей и новых самолетов из США."Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", — сказано в публикации.Однако данное решение вызвало возмущение и критику в Бельгии из-за опасений снижения боеспособности бельгийских ВВС. В настоящее время страна располагает всего 24 исправными F-16, которые используются не только для патрулирования бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.Москва считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России.
https://1prime.ru/20240424/piloty-847671458.html
бельгия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, новости, украина, f-16
Вооружения, БЕЛЬГИЯ, Новости, УКРАИНА, F-16
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
7sur7: Бельгия может поставить Киеву от двух до четырех истребителей F-16
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ.
Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает
интернет-издание 7sur7.
Отмечается, что окончательные сроки будут зависеть от поставок запасных частей и новых самолетов из США.
"Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", — сказано в публикации.
Однако данное решение вызвало возмущение и критику в Бельгии из-за опасений снижения боеспособности бельгийских ВВС. В настоящее время страна располагает всего 24 исправными F-16, которые используются не только для патрулирования бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Москва считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России.
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16