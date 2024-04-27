https://1prime.ru/20240427/f-16-847758757.html

Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году

Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году - 27.04.2024, ПРАЙМ

Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году

Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает интернет-издание 7sur7. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T09:49+0300

2024-04-27T09:49+0300

2024-04-27T11:03+0300

вооружения

бельгия

новости

украина

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает интернет-издание 7sur7.Отмечается, что окончательные сроки будут зависеть от поставок запасных частей и новых самолетов из США."Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", — сказано в публикации.Однако данное решение вызвало возмущение и критику в Бельгии из-за опасений снижения боеспособности бельгийских ВВС. В настоящее время страна располагает всего 24 исправными F-16, которые используются не только для патрулирования бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.Москва считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России.

https://1prime.ru/20240424/piloty-847671458.html

бельгия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бельгия, новости, украина, f-16