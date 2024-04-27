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Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году - 27.04.2024, ПРАЙМ
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает интернет-издание 7sur7. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает интернет-издание 7sur7.Отмечается, что окончательные сроки будут зависеть от поставок запасных частей и новых самолетов из США."Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", — сказано в публикации.Однако данное решение вызвало возмущение и критику в Бельгии из-за опасений снижения боеспособности бельгийских ВВС. В настоящее время страна располагает всего 24 исправными F-16, которые используются не только для патрулирования бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.Москва считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России.
https://1prime.ru/20240424/piloty-847671458.html
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бельгия, новости, украина, f-16
Вооружения, БЕЛЬГИЯ, Новости, УКРАИНА, F-16
09:49 27.04.2024 (обновлено: 11:03 27.04.2024)
 
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году

7sur7: Бельгия может поставить Киеву от двух до четырех истребителей F-16

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Бельгия собирается поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16 до конца 2024 года, сообщает интернет-издание 7sur7.
Отмечается, что окончательные сроки будут зависеть от поставок запасных частей и новых самолетов из США.
"Ни премьер-министр, ни министр обороны не пожелали уточнить количество бельгийских самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшее время. Циркулируют цифры от двух до четырех, но они не были подтверждены", — сказано в публикации.
Однако данное решение вызвало возмущение и критику в Бельгии из-за опасений снижения боеспособности бельгийских ВВС. В настоящее время страна располагает всего 24 исправными F-16, которые используются не только для патрулирования бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Москва считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России.
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16
24 апреля, 23:32
 
ВооруженияБЕЛЬГИЯНовостиУКРАИНАF-16
 
 
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