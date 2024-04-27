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В США оценили возможности России по обнаружению F-16 - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В США оценили возможности России по обнаружению F-16
В США оценили возможности России по обнаружению F-16 - 27.04.2024, ПРАЙМ
В США оценили возможности России по обнаружению F-16
Есть множество методов обнаружения истребителя F-16, причем на Украине российские войска применяют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:18+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Есть множество методов обнаружения истребителя F-16, причем на Украине российские войска применяют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл. "Существует много способов обнаружить эти F-16... Россияне используют высококлассную технику (в конфликте на Украине — ред.) ", — прокомментировала она планы западных поставок F-16 на Украину. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТаннехилл добавила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись F-16, не были так хорошо подготовлены и оснащены, как Вооруженные силы РФ. Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов. Кроме того, информационный портал newsbreak.gr сообщал, что Греция готовится продать 108 подлежащих утилизации истребителей. По данным издания, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 могут передать Украине.Посол России в Гааге Александр Шульгин, выразил опасения, что поставка истребителей приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит страдания ее граждан.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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f-16, всу, ввс сша, вс рф
F-16, ВСУ, ВВС США, Вооружения, ВС РФ
15:18 27.04.2024 (обновлено: 15:32 27.04.2024)
 
В США оценили возможности России по обнаружению F-16

Экс-летчица ВМС США: способов обнаружить F-16 много, у РФ высококлассная техника

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Есть множество методов обнаружения истребителя F-16, причем на Украине российские войска применяют высококлассную технику, заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл.
"Существует много способов обнаружить эти F-16... Россияне используют высококлассную технику (в конфликте на Украине — ред.) ", — прокомментировала она планы западных поставок F-16 на Украину.
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Таннехилл добавила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее применялись F-16, не были так хорошо подготовлены и оснащены, как Вооруженные силы РФ.
Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов. Кроме того, информационный портал newsbreak.gr сообщал, что Греция готовится продать 108 подлежащих утилизации истребителей. По данным издания, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 могут передать Украине.
Посол России в Гааге Александр Шульгин, выразил опасения, что поставка истребителей приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит страдания ее граждан.
Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияF-16ВСУВВС СШАВС РФ
 
 
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