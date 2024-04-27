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ФАС рассказала о соглашениях с компаниями о стабилизации цен

ФАС рассказала о соглашениях с компаниями о стабилизации цен - 27.04.2024, ПРАЙМ

ФАС рассказала о соглашениях с компаниями о стабилизации цен

Более 10 тысяч организаций заключили с властями регионов РФ соглашения о стабилизации цен на продукты за год с момента принятия постановления о возможности... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T10:56+0300

2024-04-27T10:56+0300

2024-04-27T10:56+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Более 10 тысяч организаций заключили с властями регионов РФ соглашения о стабилизации цен на продукты за год с момента принятия постановления о возможности заключения таких соглашений, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Документ предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с хозяйствующими субъектами соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары. По мнению службы, мера способствует стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан. "На сегодняшний день такие временные соглашения (о стабилизации цен - ред.) действуют в 27 регионах. Они заключены с 10 598 хозяйствующими субъектами, в числе которых 33 производителя, 32 поставщика и 10 533 организации розничной торговли", - говорится в сообщении. Уточняется, что в перечень товаров, в отношении которых заключаются такие соглашения, входят в том числе баранина, говядина, свинина, рыба, тушка цыпленка-бройлера, яйца куриные, вермишель, рис, мука, масло, молоко, чай, хлеб, сахар и соль, а также отдельные категории круп, овощей и фруктов. Так, например, в Липецкой области, где заключены соглашения по куриному яйцу, зафиксировано снижение среднерозничных цен на этот товар с января по март 2024 года на 5,3%. Отмечается, что в регионах, где нет таких соглашений, снижение цен за аналогичный период в среднем составило 2% в Курской области, 2,2% в Воронежской области, 2,7% в Тульской области. В Орловской области, где действуют соглашения по гречневой крупе, зафиксировано снижение среднерозничных цен с января по март 2024 года на 8,2%. В регионах, где такие соглашения не заключены, снижение составило 4,5% в Курской области, 4,1% в Воронежской области. Среднерозничные цены на тушку цыпленка-бройлера в Брянской области, где по этому товару заключены соглашения, снизились с января по март 2024 года на 5,3%. В регионах, где таких соглашений нет, снижение цен оказалось значительно меньше: 3,5% в Курской области, 2,1% в Калужской области, 0,4% в Смоленской области. Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным продуктам. В связи с этим служба рекомендует властям регионов, в которых на данный момент соглашения не заключены, использовать этот механизм в случае возникновения необходимости стабилизации цен на отдельные категории социально значимых продовольственных товаров.

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