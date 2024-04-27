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ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка - 27.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка
ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка - 27.04.2024, ПРАЙМ
ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T13:02+0300
2024-04-27T13:02+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. "В рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков", - сказано в сообщении. "ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в службу", - добавили в пресс-службе. Поясняется, что эта информация транслировалась в эфире федеральных телеканалов, на нее в антимонопольный орган пожаловался гражданин.
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фас рф, альфа-банк, новости
ФАС РФ, Альфа-банк, Новости
13:02 27.04.2024
 
ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка

ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка и выдала предписание

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.
"В рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков", - сказано в сообщении.
"ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в службу", - добавили в пресс-службе.
Поясняется, что эта информация транслировалась в эфире федеральных телеканалов, на нее в антимонопольный орган пожаловался гражданин.
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ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе
16 апреля, 10:11
 
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