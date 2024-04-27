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ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка

ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка - 27.04.2024, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения,... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T13:02+0300

2024-04-27T13:02+0300

2024-04-27T13:02+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. "В рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков", - сказано в сообщении. "ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в службу", - добавили в пресс-службе. Поясняется, что эта информация транслировалась в эфире федеральных телеканалов, на нее в антимонопольный орган пожаловался гражданин.

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