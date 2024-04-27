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ФАС усилит контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах

ФАС усилит контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах - 27.04.2024, ПРАЙМ

ФАС усилит контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах, также в... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:18+0300

2024-04-27T14:18+0300

2024-04-27T14:18+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах, также в праздничные дни будет организована горячая линия для обращений насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы, сообщает ведомство. Отмечается, что подать обращение можно будет через специальную форму, ссылка на которую есть на сайтах УФАС, а также по телефону. "Территориальные органы ФАС России усилят контроль за ценообразованием в пострадавших от паводка регионах… В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений о росте цен на лекарства, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и стройматериалы", - говорится в сообщении. Так, на рынке лекарственных препаратов служба проведет с владельцами аптек совещания о недопустимости повышения цен на препараты, также будет организован мониторинг цен совместно с органами Росздравнадзора. В случае выявления роста цен будут приниматься меры антимонопольного реагирования, а при выявлении их роста в оптовом звене такие меры будет принимать центральный аппарат службы. На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен, а в случае их повышения поставщиками, в том числе на тендерах, торговым сетям рекомендуется уведомлять УФАС не позднее следующего рабочего дня. Также будет вестись еженедельный мониторинг цен на основные стройматериалы, а торговым сетям рекомендовано уведомлять территориальные органы службы о повышении цен поставщиками не позднее следующего рабочего дня, а также о повышении закупочной цены по результатам тендеров. При выявлении необоснованного роста цен на стройматериалы будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

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