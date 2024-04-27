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Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 27.04.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:12+0300

2024-04-27T14:12+0300

2024-04-27T14:24+0300

происшествия

крокус сити холл

арест

подозреваемый

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила судья Евгения Николаева.В Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что Курбонов обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов."По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата", — сказано в сообщении.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день Басманный суд арестовал еще троих фигурантов, Диловара Исломова, его отца Исроила и брата Аминчона. По данным следствия, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления.26 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.29 марта следствие подало ходатайство об аресте девятого фигуранта дела - Назримада Лутфуллои. Как заявляли в пресс-службе Басманного суда, следствие просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день суд арестовал Лутфуллои. По словам адвоката, обвиняемый частично признал вину.Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду. по данным Следственного комитета, он за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов".4 апреля ФСБ сообщила, что силовики задержали в москве, Омске и екатеринбурге еще троих выходцев из Центральной Азии, причастных к теракту. По данным службы, один из задержанных занимался вербовкой соучастников и финансированием исполнителей теракта, а двое других - переводом средств на покупку оружия.5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - Мухаммада Зоира Шарипзоду.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.

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крокус сити холл, арест, подозреваемый