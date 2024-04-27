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Власти выделили средства на программу "Фабрика проектного финансирования" - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Власти выделили средства на программу "Фабрика проектного финансирования"
Власти выделили средства на программу "Фабрика проектного финансирования" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Власти выделили средства на программу "Фабрика проектного финансирования"
Правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 34 миллиардов рублей на поддержку программы "Фабрика проектного финансирования", сообщается в... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:06+0300
2024-04-27T11:11+0300
кабмин
финансирование
фонд
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 34 миллиардов рублей на поддержку программы "Фабрика проектного финансирования", сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство выделило более 34 млрд рублей на поддержку программы "Фабрика проектного финансирования". Средства выделены из резервного фонда правительства. Это даст возможность обеспечить работу механизма проектного финансирования инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении.Эта программа была запущена в 2018 году и стала новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация "ВЭБ.РФ".
https://1prime.ru/20240424/zadacha-847635735.html
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финансирование, фонд
Кабмин, финансирование, Фонд
11:06 27.04.2024 (обновлено: 11:11 27.04.2024)
 
Власти выделили средства на программу "Фабрика проектного финансирования"

Кабмин выделил 34 млрд руб на поддержку программы "Фабрика проектного финансирования"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 34 миллиардов рублей на поддержку программы "Фабрика проектного финансирования", сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство выделило более 34 млрд рублей на поддержку программы "Фабрика проектного финансирования". Средства выделены из резервного фонда правительства. Это даст возможность обеспечить работу механизма проектного финансирования инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении.
Эта программа была запущена в 2018 году и стала новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация "ВЭБ.РФ".
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Названа главная задача правительства
24 апреля, 08:42
 
КабминфинансированиеФонд
 
 
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