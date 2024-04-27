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Проедают последние запасы. Всеобщее благосостояние Финляндии отменяется

Проедают последние запасы. Всеобщее благосостояние Финляндии отменяется - 27.04.2024, ПРАЙМ

Проедают последние запасы. Всеобщее благосостояние Финляндии отменяется

Перспективы финской экономики мрачные – госсектор в бедственном положении, настолько, что в ход идут запасы на "черный день". Пугает то, что впереди открываются | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:19+0300

2024-04-27T11:19+0300

2024-04-27T11:26+0300

экономика

финляндия

экономика финляндии

инфляция в финляндии

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Перспективы финской экономики мрачные – госсектор в бедственном положении, настолько, что в ход идут запасы на "черный день". Пугает то, что впереди открываются еще более мрачные перспективы, пишет Iltalehti.fi.Издание напоминает, что со всеми кризисами последних лет – начиная от долгового кризиса еврозоны и заканчивая пандемией, а также конфликтом на Украине, Финляндия сталкивается во все более и более слабом состоянии. В настоящее время госсектору приходится проедать запасы, хранившиеся на чрезвычайный случай – в объеме трех миллиардов евро. Раньше из того же источника уже выделяли шесть миллиардов евро.Сдержать рост дефицита могут помочь экономия и рост налогов, в противном случае Финляндии угрожает процедура ЕС по сокращению "дыры" в бюджете. По правилам она проводится, если государственный долг страны превышает 60% от ВВП, а бюджетный дефицит — 3%.В этом году до нее вряд ли дойдет дело, а вот в ближайшей перспективе – весьма вероятно, ведь пока нет оснований надеяться, что удастся справиться с замедлением роста. Сейчас рост составляет около 1%, а к 2030-м годам долг и дефицит снова обгонят общий объем производства. По оценке финского Минфина, дефицит госкорпораций по отношению к ВВП в текущем году увеличится до 3,5%, а госдолг превысит 80% ВВП и продолжит расти дальше.Главные причины финского кризиса – катастрофическое старение населения и нехватка рабочих рук, а также непоследовательность действий правительства. Меры экономии проводятся нестабильно, после сдержанного в расходах правительства приходит расточительное. А оппозиция и все, кто живет на госфинансирование, хором выступают против сокращения расходов.Было бы замечательно, если каждый гражданин страны в ближайшее время осознал, что всех ждут новые проблемы, и очень скоро. Но пока не похоже, чтобы это произошло, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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