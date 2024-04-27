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ЦБ продолжит мониторинг сферы онлайн-продаж финансовых услуг
ЦБ продолжит мониторинг сферы онлайн-продаж финансовых услуг - 27.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ продолжит мониторинг сферы онлайн-продаж финансовых услуг
Банк России продолжит мониторить онлайн-продажи финансовых услуг кредитными организациями и оценит целесообразность введения дополнительного регулирования этой... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T17:58+0300
2024-04-27T17:58+0300
2024-04-27T17:58+0300
банк россии
финансовые услуги
мониторинг цен
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Банк России продолжит мониторить онлайн-продажи финансовых услуг кредитными организациями и оценит целесообразность введения дополнительного регулирования этой сферы, говорится в материалах регулятора. "Банк России продолжит мониторинг практик реализации поднадзорными организациями финансовых услуг через дистанционные каналы продаж, а также проведет оценку целесообразности введения дополнительного регулирования соответствующей сферы и выработку оптимальных форм такого регулирования", - говорится в материалах. Отмечается, что с учетом мнения участников рынка ЦБ в ближайшей перспективе сфокусирует свои усилия на формировании единых подходов к построению онлайн-каналов продаж. В ноябре 2023 года Банк России выпустил доклад с предложением установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. Согласно предложениям, информация об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках должны раскрываться полностью. Большая часть участников рынка считает, что текущее регулирование продаж финансовых продуктов позволяет в достаточной мере либо на удовлетворительном уровне контролировать процесс обслуживания клиентов, в том числе в дистанционных каналах продаж. Стандартизация шагов оформления финансовых продуктов усложнит клиентский путь и не позволит использовать в построении процессов новые возможности и достижения развивающихся цифровых технологий. Некоторые участники рынка высказались категорически против любых регуляторных изменений и инициатив, указал ЦБ. В частности, они отмечают чрезмерный перекос регуляторной политики в сторону защиты интересов потребителей и в ущерб интересам добросовестных финансовых организаций.
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финансовые услуги, мониторинг цен
Банк России, финансовые услуги, мониторинг цен
ЦБ продолжит мониторинг сферы онлайн-продаж финансовых услуг
ЦБ: регулятор продолжит мониторить онлайн-продажи финансовых услуг банками
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Банк России продолжит мониторить онлайн-продажи финансовых услуг кредитными организациями и оценит целесообразность введения дополнительного регулирования этой сферы, говорится в материалах регулятора.
"Банк России продолжит мониторинг практик реализации поднадзорными организациями финансовых услуг через дистанционные каналы продаж, а также проведет оценку целесообразности введения дополнительного регулирования соответствующей сферы и выработку оптимальных форм такого регулирования", - говорится в материалах.
Отмечается, что с учетом мнения участников рынка ЦБ в ближайшей перспективе сфокусирует свои усилия на формировании единых подходов к построению онлайн-каналов продаж.
В ноябре 2023 года Банк России выпустил доклад с предложением установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. Согласно предложениям, информация об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках должны раскрываться полностью.
Большая часть участников рынка считает, что текущее регулирование продаж финансовых продуктов позволяет в достаточной мере либо на удовлетворительном уровне контролировать процесс обслуживания клиентов, в том числе в дистанционных каналах продаж. Стандартизация шагов оформления финансовых продуктов усложнит клиентский путь и не позволит использовать в построении процессов новые возможности и достижения развивающихся цифровых технологий.
Некоторые участники рынка высказались категорически против любых регуляторных изменений и инициатив, указал ЦБ. В частности, они отмечают чрезмерный перекос регуляторной политики в сторону защиты интересов потребителей и в ущерб интересам добросовестных финансовых организаций.
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