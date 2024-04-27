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Разведчик рассказал, как французские офицеры относятся к России - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Разведчик рассказал, как французские офицеры относятся к России
Разведчик рассказал, как французские офицеры относятся к России - 27.04.2024, ПРАЙМ
Разведчик рассказал, как французские офицеры относятся к России
Значительная часть офицерского корпуса французской армии благосклонно относятся к России. Государственные агенты Франции отправляются на Украину ради денег,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T07:39+0300
2024-04-27T07:56+0300
франция
армия
россия
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Значительная часть офицерского корпуса французской армии благосклонно относятся к России. Государственные агенты Франции отправляются на Украину ради денег, сообщил РИА Новости экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящий момент он занимается поиском информации о гражданах Франции, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.Ранее разведчик сообщил, что военнослужащим Франции обещают за участие в боевых действиях оформление фиктивной отставки и большие суммы. По его мнению, основная мотивация отправляющихся воевать на Украину - деньги, тогда как многие из них позитивно относятся к Российской Федерации. Как предположил Чинкуини, "французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату, потому что среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России". Как ранее заявлял французский лидер Эммануэль Макрон, что Париж сделает все, чтобы Российская Федерация "не выиграла эту войну". При этом он публично поднимал вопрос о переброске воинских контингентов в зону боевых действий, однако не нашел поддержки ни у европейских лидеров, ни у французской оппозиция. Вместе с тем в марте Макрон заявил, что в вопросах поддержки Киева у Пятой республики "нет лимитов и красных линий". По данным главы СВР РФ Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину. Впоследствии в пресс-бюро СВР заявили, ссылаясь на Нарышкина, что, если французские военные окажутся на Украине, то станут приоритетной легитимной целью армии России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск.
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франция, армия, россия
ФРАНЦИЯ, армия, РОССИЯ
07:39 27.04.2024 (обновлено: 07:56 27.04.2024)
 
Разведчик рассказал, как французские офицеры относятся к России

Чинкуини: многие французские офицеры благосклонно относятся к России

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Значительная часть офицерского корпуса французской армии благосклонно относятся к России. Государственные агенты Франции отправляются на Украину ради денег, сообщил РИА Новости экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящий момент он занимается поиском информации о гражданах Франции, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее разведчик сообщил, что военнослужащим Франции обещают за участие в боевых действиях оформление фиктивной отставки и большие суммы. По его мнению, основная мотивация отправляющихся воевать на Украину - деньги, тогда как многие из них позитивно относятся к Российской Федерации.
Как предположил Чинкуини, "французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату, потому что среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России".
Как ранее заявлял французский лидер Эммануэль Макрон, что Париж сделает все, чтобы Российская Федерация "не выиграла эту войну". При этом он публично поднимал вопрос о переброске воинских контингентов в зону боевых действий, однако не нашел поддержки ни у европейских лидеров, ни у французской оппозиция. Вместе с тем в марте Макрон заявил, что в вопросах поддержки Киева у Пятой республики "нет лимитов и красных линий".
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Разведчик рассказал об уничтожении французских агентов
05:35
По данным главы СВР РФ Сергея Нарышкина, во Франции уже стартовала подготовка воинского контингента численностью около двух тысяч военнослужащих для отправки на Украину. Впоследствии в пресс-бюро СВР заявили, ссылаясь на Нарышкина, что, если французские военные окажутся на Украине, то станут приоритетной легитимной целью армии России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск.
 
ФРАНЦИЯармияРОССИЯ
 
 
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