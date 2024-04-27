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Fitch подтвердило рейтинг Франции на уровне "AA-"

Fitch подтвердило рейтинг Франции на уровне "AA-" - 27.04.2024, ПРАЙМ

Fitch подтвердило рейтинг Франции на уровне "AA-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции на уровне "AA-", прогноз... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T10:14+0300

2024-04-27T10:14+0300

2024-04-27T10:14+0300

экономика

франция

кредитный рейтинг

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции на уровне "AA-", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Рейтинг Франции "АА-" подкреплен крупной и диверсифицированной экономикой, сильными и эффективными институтами, а также рекордной макрофинансовой стабильностью. Государственные финансы и в частности высокий уровень государственного долга к ВВП и плохие показатели бюджетной консолидации являются слабым местом рейтинга", - говорится в сообщении. Агентство ожидает, что дефицит бюджета достигнет 5,1% ВВП в 2024 году, а в 2025 году сократится до 4,2% ВВП. Кроме того, агентство ожидает роста госдолга Франции до 112,8% ВВП к 2027 году. А что касается роста ВВП, то Fitch понизило свой прогноз на 2024 год - до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%. В 2025 году агентство прогнозирует рост экономики на 1,5%. Fitch ожидает, что инфляция составит в среднем 2,7% в 2024 году и 2,3% в 2025 году.

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франция, кредитный рейтинг