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"Больной человек Европы" выздоровел": экономика ФРГ подала признаки жизни
"Больной человек Европы" выздоровел": экономика ФРГ подала признаки жизни - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Больной человек Европы" выздоровел": экономика ФРГ подала признаки жизни
После рецессии и почти нулевого роста экономика Германии стала "подавать признаки жизни", передает агентство Bloomberg. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T13:27+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. После рецессии и почти нулевого роста экономика Германии стала "подавать признаки жизни", передает агентство Bloomberg."Потребители стали немного более уверены в развитии событий и рады тратить немного больше", — заявила экономист банка HSBC Аня Хайманн.Согласно изданию, особый прогресс заметен в в туризме, гостиничном бизнесе и сфере услуг в целом. Вместе с тем, промышленный сектор все еще испытывает негативное воздействие.Тем не менее, экономисты не ожидают сильного восстановления из-за отставания промышленности, которая имеет важное значение для общего роста. В прошлом году немецкую экономику назвали "больным человеком Европы", но политики отрицают эту оценку и объясняют слабый рост проблемами с экспортом, ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и нарушением цепочки поставок во время пандемии.
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Экономика, ГЕРМАНИЯ, Новости
"Больной человек Европы" выздоровел": экономика ФРГ подала признаки жизни
Bloomberg: после сокращения экономика Германии стала подавать признаки жизни
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
После рецессии и почти нулевого роста экономика Германии стала "подавать признаки жизни", передает
агентство Bloomberg.
"Потребители стали немного более уверены в развитии событий и рады тратить немного больше", — заявила экономист банка HSBC Аня Хайманн.
Согласно изданию, особый прогресс заметен в в туризме, гостиничном бизнесе и сфере услуг в целом. Вместе с тем, промышленный сектор все еще испытывает негативное воздействие.
Тем не менее, экономисты не ожидают сильного восстановления из-за отставания промышленности, которая имеет важное значение для общего роста. В прошлом году немецкую экономику назвали "больным человеком Европы", но политики отрицают эту оценку и объясняют слабый рост проблемами с экспортом, ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и нарушением цепочки поставок во время пандемии.
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